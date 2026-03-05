Del 20 de marzo al 3 de mayo llegará una nueva edición de la Primavera y Cerezo en Flor del Valle del Jerte

Ya se conocer la programación completa para el evento Primavera y Cerezo en Flor 2026 ya está disponible. Este año, la esperada celebración se llevará a cabo del 20 de marzo al 3 de mayo de 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta de actividades culturales, deportivas y gastronómicas diseñadas para todos los públicos.

La programación se organiza, un año más, en torno a tres bloques temáticos que marcan el ritmo de la naturaleza en nuestro valle:

Despertar del Valle: Del 20 al 26 de marzo. Durante este periodo inicial, se invita a los visitantes a disfrutar de diversas actividades al aire libre y eventos culturales que celebran la llegada de la primavera y el comienzo del ciclo natural en el Valle del Jerte.

Cerezo en Flor: Del 27 de marzo al 12 de abril. Este bloque central incluye la Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidándose como el momento cumbre para contemplar el espectáculo de la floración. El calendario incluye conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y eventos que ponen en valor nuestro patrimonio y cultura.

Lluvia de Pétalos: Del 13 de abril al 3 de mayo. Tras el esplendor de la floración, el valle se transforma con la caída de los pétalos, ofreciendo propuestas que celebran la renovación y la inigualable belleza natural de nuestra región en esta fase final.

Recomendamos a las personas interesadas consultar regularmente la página oficial del evento para obtener la información más actualizada:

https://primaveraycerezoenflor.blogspot.com/p/programacion-completa.html

Además, ya se ha iniciado la comunicación sobre el estado de la floración de 2026 en el Valle del Jerte, una herramienta fundamental para aquellos que deseen planificar su visita en función del desarrollo de los cerezos. Esta información se actualiza de manera constante y puede consultarse en los siguientes canales:

Estado de la floración en el Valle del Jerte: http://primaveraycerezoenflor.blogspot.com/p/estado-de-la-floracion-en-el-valle-del.html

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Turismo Valle del Jerte – Cerezo en Flor https://www.turismovalledeljerte.com/cerezo-en-flor

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.