Unos 160 jóvenes participan en Cáceres en el Campeonato de España de Escalada en Edad Escolar

El rocódromo Alberto Ginés de Cáceres reunirá a los mejores deportistas de escalada de las categorías U15 y U17 de 16 comunidades autónomas (CCAA), que competirán en el Campeonato de España de Escalada en Edad Escolar en las tres modalidades olímpicas establecidas: velocidad, bloque y dificultad.

En total participarán 161 jóvenes promesas de la escalada española, tres de los cuales se están formando en el programa de tecnificación de esta disciplina en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres, junto a deportistas de paraescalada, que formarán parte de una prueba de exhibición de esta modalidad, participarán en este Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas de Escalada en Edad Escolar (CESA 2026).

Una cita que supone, en palabras de los organizadores, una herramienta clave para detectar nuevos talentos en una disciplina deportiva en expansión en España, tras la medalla de oro lograda por el extremeño Alberto Ginés en las Olimpiadas de Tokio 2020.

La cita, referente del calendario nacional de deporte base, ha sido presentada este miércoles en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres, con la participación del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, quien ha defendido el valor del rocódromo a nivel estatal, al estar considerado como una de las mejores instalaciones de España para la práctica y entrenamiento de la escalada al más alto nivel.

Este evento deportivo está organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y respaldado por la Junta de Extremadura, quien cede por segundo año consecutivo estas instalaciones extremeñas para el desarrollo del campeonato.

Han participado en la presentación del evento, además del responsable regional de Deportes, el organizador del campeonato, Antonio Gamero, y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme), Javier López.