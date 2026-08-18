El 112 Extremadura atiende 29 accidentes de tráfico durante la operación especial por el festivo del 15 de agosto

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 29 accidentes durante la 'Operación Especial 15 de agosto 2026' de salida, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del viernes, 14 de agosto, hasta las 23:59 del domingo, día 16.

De estos 29 accidentes, 21 se han producido en vía interurbana y ocho en casco urbano. Por provincias, en la de Cáceres se han producido 9 y en la de Badajoz 20.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 20 personas, de los que una ha resultado herida de carácter grave, 16 leves y otras tres ilesas, detalla la Junta en una nota de prensa.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado a un total de 31 recursos, de los que 17 han sido del Servicio Extremeño de Salud (SES), 24 de la Guardia Civil, 6 de la Policía Local y 8 del Cuerpo de Bomberos.