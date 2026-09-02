El 112 atiende 43 accidentes en Extremadura durante la operación especial de tráfico

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido 43 accidentes durante la operación especial puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15:00 horas del pasado viernes, 28 de agosto, hasta las 23:59 horas del lunes, día 31.

De estos 43 accidentes, 33 se han producido en casco urbano y 10 en vía interurbana, ha informado este martes el Ejecutivo regional en un comunicado.

Por provincias, 26 han sido en la de Badajoz y 17 en la de Cáceres.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a 16 personas, de las que 11 han sido de carácter leve, una grave, un fallecido y tres ilesas.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado a 63 recursos, de los que 28 han sido de la Guardia Civil, 18 del Servicio Extremeño de Salud (SES), seis de la Policía Local y uno de bomberos.