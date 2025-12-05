Los 11 colegios extremeños de RetoTech de Fundación Endesa reciben sus kits de materiales tecnológicos

Los 11 colegios extremeños que forman parte de la XI edición de RetoTech de Fundación Endesa han recibido este jueves, día 4, sus kit dotados de materiales tecnológicos, en un acto de entrega simbólica celebrado en el CEIP Ortega y Gasset de Badajoz.

La entrega la ha realizado el delegado provincial de Badajoz de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Manuel Rico, la responsable de proyectos de Fundación Endesa, Marta Tobías, y la directora del centro, María del Carmen Gil.

RetoTech, que celebra este año su undécima edición, es una iniciativa educativa con la que Fundación Endesa acerca y fomenta el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los jóvenes en los centros educativos de las CCAA de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias, así como en el distrito de Lisboa (Portugal).

En colaboración con las consejerías de Educación de las CCAA participantes y con el apoyo de BQ Educación, el programa reta a los centros educativos a desarrollar durante el curso escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y esté enfocado en resolver problemas de su entorno escolar o social.

Marta Tobías, responsable de proyectos de Fundación Endesa, ha destacado que en cada edición se ve cómo RetoTech se convierte en una "experiencia transformadora" para los estudiantes y para los docentes. "Cuando los centros cuentan con recursos, formación y apoyo, la tecnología deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad para aprender de forma creativa y con sentido", ha señalado.

En esta undécima edición, Fundación Endesa ha seleccionado 286 centros educativos para participar, de los cuales 11 pertenecen a Extremadura y todos ellos son de Educación Primaria. En total, ya son 91 los centros extremeños y más de 3.600 los alumnos que han participado a lo largo de las seis ediciones celebradas en la región.

Además, los profesores de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación online y presencial centrada en los dos bloques del programa (robótica y programación). Estos cursos podrán ser reconocidos con los créditos correspondientes según la normativa de cada comunidad autónoma, informa en nota de prensa Endesa.