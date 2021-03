No se modifica ni el toque de queda ni se cierran establecimientos no esenciales en Semana Santa

Tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud Pública, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que no se ha tratado ningún adelanto del toque de queda ni cierre de establecimientos no esenciales en Semana Santa, sino el dispositivo de seguridad para vigilar el cierre de perimetral de la región, control de aforos, y una especial vigilancia en las fincas para evitar reuniones no permitidas. Además, la incidencia acumulada en Extremadura está cercana a los 93 casos a los 14 días, aunque considera el consejero que la tendencia será de estabilización o descenso si no pasa nada en los próximos días. En cuanto al nivel de alerta, Extremadura ya se encuentra en el nivel de nueva normalidad, pero seguiremos en nivel de alerta tres hasta después de Semana Santa porque la variante británica, más contagiosa, ya supone el 94 por ciento de los casos. Si hubiera que endurecer medidas, sería en aforos de interiores. Ahora, dice el consejero de Sanidad, hay que animar a los ciudadanos a participar en los cribados para sacar a flote la infección en donde están detectando un 96 por ciento de asintomáticos. Sobre el cierre perimetral de la localidad pacense de Villanueva de la Serena desde la pasada medianoche y durante 14 días, Vergeles dice que se revisará dentro de una semana y adelanta que las entidades locales menores también están aisladas. Tiene una tasa de incidencia acumulada 541 casos a los 14 días, mientras que la tasa a los 7 días es de 272. Al respecto, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado prudente la medida y llama al esfuerzo de sus conciudadanos para revertir cuanto antes la situación. En cuanto a la vacunación con AstraZeneca, ayer el Servicio Extremeño de Salud citó a 3.342 personas. El consejero de Sanidad pide confianza a los ciudadanos y señala que casi el 100 por cien de los vacunados no han desarrollado, en el último ensayo clínico, la enfermedad de forma grave.