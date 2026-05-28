La terminal ferroviaria de ExpacioMérida comienza a operar como punto estratégico para el tráfico de Multirail entre Barcelona y Sevilla

La Junta de Extremadura, mediante la colaboración entre la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la de Infraestructuras y Transportes, ha dado un nuevo paso en el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías, con la puesta en marcha de la terminal ubicada en el área empresarial ExpacioMérida. La terminal comienza a operar como punto estratégico para el tráfico de Multirail entre Barcelona y Sevilla, con una previsión inicial de llegar hasta tres trenes semanales y más de 300 TEUS al mes, según las previsiones del operador logístico.

Esta actuación refuerza el papel de Extremadura como enclave logístico para el movimiento de mercancías entre distintos puntos de la Península Ibérica y abre nuevas posibilidades para las empresas que necesitan soluciones de transporte más eficientes.

Extremadura Avante Logística, sociedad mayoritariamente pública participada por Extremadura Avante y Medway, ya gestiona desde 2025 tráficos y cargas en la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. Con la incorporación de ExpacioMérida, la compañía amplía su capacidad de actuación y avanza en su objetivo de facilitar tráficos con origen, destino y tránsito en Extremadura.

La terminal de ExpacioMérida cuenta con una ubicación estratégica y dispone de capacidad para 800 contenedores. Además, podrá gestionar trenes de hasta 550 metros, lo que permite atender operaciones ferroviarias de mercancías con mayor capacidad y mejorar la respuesta logística a las necesidades del tejido empresarial.

Fruto del trabajo de difusión y captación de nuevas oportunidades, la terminal se ha posicionado para que la empresa Multirail pueda constituir en ExpacioMérida un hub de mercancías dentro de su tráfico ferroviario entre la terminal de La Llagosta, en Barcelona, y la terminal de La Negrilla, en Sevilla.

Según indica el operador logístico, sus previsiones para el tráfico multimodal comenzará con hasta tres trenes semanales y una previsión de más de 300 TEUS al mes. Se trata del inicio de una actividad que, si se consolida, podrá favorecer nuevas frecuencias y ampliar las alternativas disponibles para el transporte de mercancías desde Extremadura.

Multirail, empresa con sede en Córdoba, fundada en 2015 e integrada desde 2025 en el grupo holandés Van den Bosch, centra su actividad en el desarrollo del transporte ferroviario nacional y en la reexpedición de mercancías por Europa. La compañía trabaja en la optimización de flujos existentes y en la generación de nuevas rutas para operadores intermodales.

REDUCCIÓN DE COSTES LOGÍSTICOS

La puesta en marcha de esta actividad en ExpacioMérida supone una oportunidad para avanzar en la reducción de costes logísticos, mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías y explorar, en el corto y medio plazo, nuevos tráficos ferroviarios hacia y desde el centro de Europa.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura continúa impulsando infraestructuras útiles para las empresas, con el objetivo de reforzar la logística regional, aprovechar mejor la posición estratégica de la comunidad autónoma y fomentar el uso del ferrocarril como alternativa para el transporte de mercancías.