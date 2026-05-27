70 obras artísticas reinterpretan piezas del Museo de Arte Romano en una exposición en el Centro Cultural Alcazaba

70 obras únicas creadas por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida reinterpretan diferentes piezas del Museo Nacional de Arte Romano en un proyecto que busca revisar el patrimonio histórico de la ciudad desde una perspectiva contemporánea.

“Estamos ante uno de esos proyectos con los que nos identificamos totalmente, porque responde a una de nuestras vocaciones más evidentes como gobierno, que no es otra que la de promover la actividad cultural, turística y, en resumen, económica de la ciudad alrededor de nuestro patrimonio histórico” señala el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna en la inauguración de la muestra.

Estás 70 piezas que conforman el proyecto “Reinterpreta nuestro pasado con las manos del presente”, realizado por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida no solo genera nuevas lecturas del patrimonio a través de la creación artística contemporánea, sino que busca unas sinergias que lo hacen aún más interesante.

Como señala el Alcalde, “este proyecto apoya a los creadores locales y permite al sector económico, ya hablemos de hoteles, apartamentos turísticos, restauración, comercio local, o las propias instituciones públicas asociar su imagen a la conservación y difusión del patrimonio y colaborar a su vez con la ampliación de la oferta turística, con nuevos recorridos culturales, y nuevas formas de visitar Mérida que se generan con esta propuesta”.

Por este motivo el Alcalde ha convocado “a todo el sector comercial y turístico de la ciudad a que haga suyo este proyecto y adquiera hasta agotar las piezas para desvelar así una nueva colección en posteriores años, con piezas tan únicas y tan fantásticas como las que tenemos aquí”.

Por su parte, Luis Macías, director de la EASD, explica “el trasfondo pedagógico” de la exposición ya que "se ha buscado una sinergia entre los ciclos formativos que impartimos”. También destaca que “se trata de poner en valor ese tipo de oficios artesanos cada vez más en desuso renovando los lenguajes con una visión contemporánea".

La exposición “Reinterpreta nuestro pasado con las manos del presente” puede verse en el Centro Cultural Alcazaba hasta el 22 de junio. Es un proyecto multidisciplinar que une patrimonio romano, artesanía contemporánea y espacio urbano a través de obras únicas creadas por el alumnado de los ciclos de Cerámica Artística, Mosaicos y Reproducción Artística en Piedra.

La muestra nace con una vocación que va mucho más allá del espacio expositivo. Las piezas han sido concebidas para integrarse posteriormente en las fachadas de viviendas, negocios y edificios de Mérida, creando una futura ruta artística urbana que conectará ciudadanía, patrimonio y creación contemporánea.

El proyecto parte de un proceso de investigación y reinterpretación de piezas arqueológicas expuestas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. A través del lenguaje plástico de la cerámica, el mosaico y la talla en piedra, el alumnado ha desarrollado una mirada contemporánea sobre el legado romano de la ciudad.

Las obras podrán adquirirse mediante una fórmula de mecenazgo ciudadano y serán instaladas posteriormente por el equipo técnico del proyecto en fachadas de viviendas, edificios o negocios de la ciudad.

El acto ha servido también para rendir homenaje a la figura de Luis Macías, director de la escuela, “por su trayectoria y su capacidad para crear espacios de convivencia entre la cultura y la ciudad” en palabras del Alcalde que le ha hecho entrega de una edición especial de láminas de Alejandro Laborde.