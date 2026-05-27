Llega a Mérida la I Edición de 'Atardecer Llanero' el festival intercultural de música con actuaciones de artistas venezolanos

La primera edición del Festival Intercultural Llanero, un evento organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Asociación Venezolana de Extremadura (ASOVENEX), tendrá lugar el próximo 30 de mayo, a las 20,00 horas, en el Acueducto de los Milagros, “uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad”.

En este contexto, la delegada de migraciones, Laura Iglesias ha agradecido la “colaboración y predisposición” a ASOVENEX por hacer posible este festival, que “nace con el propósito de fortalecer los lazos interculturales y generar espacios de convivencia entre las distintas comunidades que existen en nuestra ciudad”.

Así, ha señalado que a través de esta iniciativa cultural, “reforzamos la apuesta de Mérida por ser una ciudad diversa, integradora y abierta al intercambio cultural” y “con este festival celebramos esa diversidad que nos enriquece”, ha aseverado.

El festival contará con las actuaciones de artistas venezolanos reconocidos internacionalmente, como Miguelito Díaz, el grupo Euro Llano o el showman Pancho, además de artistas venezolanos residentes en Extremadura, como Alex Sosa y Eduardo Colmenares, “que amenizarán esta jornada de intercambio cultural”, ha detallado la delegada.

Además, ha resaltado que este festival es “muestra del compromiso de este equipo de Gobierno por hacer de Mérida una ciudad que entiende la cultura como herramienta de unión, que fortalece los lazos interculturales y genera ese sentimiento de comunidad”.

Por último, la delegada de Cooperación ha animado “a toda la ciudadanía a pasar por el Acueducto de los Milagros para disfrutar de esta primera edición del Festival Intercultural en nuestra ciudad”.

En la presentación también han participado el presidente de ASOVENEX, Alessandro Testa, y el promotor del evento, Ángel Rodríguez.

Por un lado, Alessandro Testa ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Mérida por “la ayuda y el patrocinio” del primer Festival Intercultural. “Un espectáculo de música en vivo”, que reconoce “nuestras raíces dentro de España” y que, además, incluye el baile más popular de Venezuela, el “joropo”, y los “instrumentos musicales típicos” que lo acompaña, como “el arpa, el cuatro y la maraca”, ha indicado.

“Este festival viene para apoyar la integración de la comunidad iberoamericana dentro de España y, sobre todo, dentro de Extremadura”, ha manifestado Testa.

Asimismo, ha puntualizado que “somos una colonia voluminosa de hispanos dentro de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida siempre ha estado a disposición de ayudar a esta integración cultural para que la sociedad española vea que somos muy parecidos, que tenemos unas raíces muy similares que compartir”.

Por otro lado, Ángel Rodríguez ha destacado que “traemos el principal exponente de la música venezolana y criolla para el disfrute de la ciudadanía emeritense y de la comunidad venezolana residente aquí”, ha concluido.