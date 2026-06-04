Las solicitudes para las ayudas del Material Escolar para el curso 2026/27 finaliza el próximo 11 de junio

El Ayuntamiento de Mérida recuerda que las ayudas de Material Escolar para el curso 2026-2027 pueden solicitarse hasta el próximo 11 de junio y están destinadas a las alumnas y alumnos que cursen segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, además del alumnado de Educación Especial”.

De esta manera, el Ayuntamiento de Mérida destina a esta convocatoria un presupuesto propio de 30.000 euros con el objetivo de complementar las becas y ayudas de libros que concede la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a la adquisición de material escolar básico como mochilas, cuadernillos de inglés, bolígrafos, carpetas o libretas, así como otros recursos necesarios para el comienzo del curso académico.

El plazo de presentación de solicitudes, abierto desde el pasado 29 de mayo, permanecerá vigente hasta el próximo 11 de junio. Las personas interesadas podrán tramitar su solicitud a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de Mérida.

Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes, la lista provisional de personas beneficiarias de estas ayudas se publicará el 10 de julio. A continuación, se abrirá el correspondiente plazo de subsanación de solicitudes antes de la publicación de la resolución definitiva, prevista para el 21 de agosto.

Tanto la lista provisional de personas beneficiarias como la definitiva podrán consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mérida y en la página web municipal, dentro del apartado de Educación.