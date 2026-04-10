Siete nuevas películas en versión original protagonizan el nuevo ciclo del Cine Club Forum de Mérida en abril y mayo

El nuevo ciclo del Cine Club Forum de Mérida ofrece una programación de siete películas de "gran nivel" y "calidad", que se proyectarán todos los lunes en los Cines Victoria, del 13 de abril al 25 de mayo.

Las proyecciones, centradas en el género de la comedia, el drama y el colectivo LGTBI, tendrán dos pases, uno a las 19,00 horas y el segundo a las 21,30 horas, e invitarán al espectador a "reflexionar, sorprenderse y vivir experiencias impactantes".

Así, lo han anunciado en rueda de prensa este viernes el delegado de Cultura, Antonio Vélez, y el programador del CineClub Forum de Mérida, David Garrido, quienes han estado acompañados por el director del festival, Ángel Briz.

Vélez ha explicado que el ciclo reúne películas "de gran calidad e interés" del cine de 2026 aún no estrenadas en Mérida, ya que "no se podrán encontrar en las plataformas digitales ni en las salas comerciales".

Asimismo, ha indicado que son "39 ediciones creando comunidad y espacios de emoción y reflexión", en las que los propios espectadores "demandan cada año la realización de estos ciclos".

La primera cinta que se va a emitir, el próximo lunes, 13 de abril, es 'Nouvelle Vague' dirigida por Richard Linklater y que es un "homenaje a la creación del movimiento cinematográfico francés del siglo XX", según ha expresado el programador del CineClub, David Garrido.

El 20 de abril será el turno de 'Si pudiera, te daría una patada', de Mary Bronstein. Esta producción trata sobre cómo las mujeres, y en concreto las madres, son superadas por la vida cotidiana, y cuya protagonista, Rose Byrne, fue ganadora del premio a la mejor interpretación en el Festival de Berlín de 2025.

El 27 de abril se proyectará 'No hay otra opción', de Park Chan-Wook. Esta película es un drama social basada en la novela de Donald E. Westlake, 'The Ax'.

La trama consistirá en un hombre de mediana edad y posición acomodada que se embarca decidido en una búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años.

El primer lunes de mayo, día 4, será el turno de la película 'Pillion', de Harry Lighton. Esta producción, de temática LGTBI, cuenta la historia de Colin, un joven introvertido que se enamora de Ray, un carismático líder de una banda de moteros con el que inicia una relación afectiva poco convencional.

Dentro de este mismo género destaca 'La hija pequeña', de Hafsia Herzi, basada en la novela homónima de autoficción de Fátima Daas, y que se proyectará el 11 de mayo.

La cinta narra el despertar de Fátima, una joven musulmana franco-argelina de 17 años en París, que explora sus contradicciones entre la fe, el deseo y su identidad lésbica.

Por último, el cine español contará con dos producciones. La primera será 'Altas capacidades', de Víctor García León, que se proyectará el 18 de mayo.

En esta película, Alicia y Gonzalo, una pareja de clase media, se encuentran con la oportunidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico de élite. Para los padres supone asomar la cabeza en la clase alta y hacerlo por su hijo y sus supuestas 'altas capacidades' es la "excusa perfecta" para embarcarse en este objetivo.

El 25 de mayo se proyectará 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, que pondrá el cierre a este ciclo de cine. La película presenta a María Ángeles, una mujer que lleva muchos años viviendo en la ciudad de Tánger, en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria.

Su vida da un giro cuando su hija Clara llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida.

El programador del CineClub Forum de Mérida, David Garrido, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Mérida y el acuerdo con Cines Victoria, porque "sin ellos no habría sido posible la creación de este ciclo".

Además, ha invitado a la ciudadanía de Mérida a acudir a los Cines Victoria para que "disfruten cada lunes de estas grandes películas", ya que en estos meses de abril y mayo "siempre es un poco difícil convencer al público de que acuda al cine".

Garrido ha resaltado que las películas "están conectadas entre sí", ya que, abordan cuestiones sobre "problemas actuales y de interés para el espectador", pero que se reflejan en pantalla "a través del humor como herramienta ante los temas serios".