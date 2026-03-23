Seis detenidos en Mérida por regentar un punto de venta de drogas en la barriada de El Peri

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en Mérida, cuatro hombres y dos mujeres de entre 23 y 53 años, acusados de regentar un punto de venta de drogas en la barriada de El Peri de la capital extremeña.

Los investigadores detectaron que desde el pasado mes de noviembre los drogodependientes acudían de forma asidua a una zona del Barrio de San Lázaro-El Peri de Mérida, sin poder concretar el punto exacto desde el cual se suministraba la droga.

Con esta información, los agentes centraron su investigación en localizar el lugar exacto, y descubrieron que la venta se llevaba a cabo en un piso de la Calle Plasencia quien a su vez se proveía de la droga desde otra vivienda situada en la misma zona.

Con todas las gestiones practicadas se logró ubicar el lugar exacto donde se vendía la droga, así como identificar a los responsables, que eran "sobradamente conocidos por los agentes", y que establecían vigilancias discretas y complejas, ya que los investigados tomaban importantes medias de seguridad por los alrededores para evitar la acción policial, según señala la Policía Nacional en nota de prensa.

Finalmente, fue el pasado día 19 de marzo cuando se produjo la entrada y registro del principal inmueble investigado, en el que detuvieron a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de entre 23 y 53 años, todos ellos con antecedentes previos, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición judicial.

En el registro se han intervenido además diversas dosis de sustancia estupefaciente preparadas para su venta y distribución, además de 1.400 euros en efectivo, tres navajas de grandes dimensiones, una carabina de aire comprimida y útiles necesarios para la manipulación de la droga.

La investigación fue dirigida por el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de Mérida junto con su Brigada de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Unidad de Prevención y Reacción y Medios Aéreos de Badajoz.