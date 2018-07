Repetidores de segundo de Bachillerato cursarán sólo las asignaturas suspensas

El alumnado repetidor de segundo de Bachillerato de la Junta de Extremadura, sólo deberá cursar las asignaturas suspensas y que la superación de estas materias pendientes será suficiente para la obtención del título de Bachiller.

Según la instrucción enviada a los centros educativos, el alumnado que este curso 2016/17 se encuentre repitiendo, en la modalidad de repetición parcial, 2º de Bachillerato por tener materias pendientes de 2º o de 1º, podrá optar, de manera excepcional y únicamente para este curso, por anular la matrícula de las asignaturas troncales correspondientes al currículo LOMCE que no existían en el currículo LOE, que estudiaron el pasado curso.

No obstante, antes de que el alumnado opte por anular las asignaturas troncales del currículo LOMCE, el centro deberá informarle sobre las implicaciones y consecuencias que presenta la particular situación académica en que se encuentra, especialmente en lo que se refiere al acceso a estudios universitarios, para el que el Real Decreto que regula las evaluaciones finales no establece la necesidad de superar la evaluación final.

Dicha situación académica viene motivada por no haberse previsto por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un curso de 2º de Bachillerato LOE de transición, con su correspondiente prueba de acceso a la universidad, precisa la Consejería en nota de prensa.

Esto hace necesario que, como establece esta nueva instrucción, los departamentos de coordinación didáctica de los centros tengan que adaptar sus programaciones y adoptar las medidas curriculares y de evaluación necesarias para que el alumnado afectado pueda cursar las materias pendientes y ser evaluado de ellas.

Además, lo estudiantes podrán asistir como oyentes tanto a las materias del currículo LOE con correspondencia en el currículo LOMCE que ya tengan superadas, como a las materias troncales propias de la modalidad del currículo LOMCE no cursadas, con el fin de facilitar su continuidad en estudios posteriores, si decidieran presentarse a la evaluación final para el acceso a la Universidad.