La próxima edición de Emerita Lvdica se celebrará del 7 al 16 de mayo de 2027

El delegado de Turismo, Felipe González, ha mantenido una reunión de trabajo con las asociaciones recreacionistas de la ciudad que participaron en la XVI edición de Emerita Lvdica con el objetivo de realizar un balance conjunto de la última celebración y comenzar a planificar la edición de 2027.

Durante el encuentro, tanto las asociaciones como el Ayuntamiento coincidieron en realizar una valoración muy positiva de la XVI edición de la fiesta de recreación histórica, destacando los elevados niveles de participación, la importante afluencia de visitantes procedentes de otros puntos del país y la gran repercusión mediática y promocional alcanzada a nivel nacional.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que “el balance general es muy positivo por parte de la inmensa mayoría de las asociaciones participantes y también por parte del Ayuntamiento. Hemos constatado el éxito de participación, la gran visibilidad nacional alcanzada y la importante presencia de visitantes que llegaron a Mérida para disfrutar de la programación”.

González ha destacado además que “la satisfacción es amplia, aunque también hemos analizado aspectos que pueden seguir mejorándose para hacer crecer aún más este gran proyecto colectivo que representa Emerita Lvdica”.

En el transcurso de la reunión también se abordó la organización de la próxima edición de la fiesta. Tras estudiar y debatir las distintas propuestas planteadas, las asociaciones recreacionistas y el Ayuntamiento de Mérida acordaron de forma consensuada las fechas de celebración de la XVII edición de Emerita Lvdica.

De este modo, Emerita Lvdica 2027 se celebrará del 7 al 16 de mayo, un acuerdo alcanzado conjuntamente entre todas las entidades participantes y la Delegación de Turismo.

“Una vez debatidas las diferentes propuestas, hemos alcanzado un acuerdo conjunto para fijar las fechas de la próxima edición. La XVII edición de Emerita Lvdica ya tiene calendario y se celebrará del 7 al 16 de mayo de 2027”, ha explicado Felipe González.

El Ayuntamiento de Mérida continuará trabajando durante los próximos meses junto a las asociaciones recreacionistas para diseñar una programación que siga consolidando a Emerita Lvdica como una de las principales citas de recreación histórica de España y un referente en la promoción del patrimonio romano de la ciudad.