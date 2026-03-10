La Policía Local de Mérida registró la pasada semana 18 atestados por siniestros viales con daños materiales

La Policía Local de Mérida señala en su balance de siniestralidad vial, correspondiente a la semana del 2 al 8 de marzo, que se abrieron 20 expedientes; 18 de ellos con daños materiales y uno con daños materiales y personales.

Por vías urbanas destaca la Avenida Emérita Augusto donde se registraron dos incidentes: el primero consistió en un choque contra un bolardo por despiste, ocasionando daños materiales y, el segundo, fue un alcance de un ciclomotor a un turismo, que resultó en daños materiales y una persona lesionada.

En la Plaza de Santo Domingo hubo una colisión entre dos turismos tras no respetar uno de ellos la preferencia de paso. En la Avenida Avd. Felipe VI se realizó una intervención por un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol, tras colisionar con un vehículo que circulaba por una vía preferente.

Además en la Avenida José Fernández López se abrieron diligencias por un delito de conducción sin permiso, derivado a enjuiciamiento rápido.

En la Avenida de Extremadura se abrió un atestado por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tras colisionar contra una farola, provocando daños a bienes municipales y en la Avenida Reina Sofía se produjeron dos colisiones: una en la Rotonda Augusto entre dos vehículos y otra provocada por un camión que invadió la glorieta y colisionó con un turismo.

En el ámbito de la prevención, la Policía Local realizó controles de alcoholemia a un total de 27 vehículos, arrojando un resultado de cero positivos en todas las pruebas efectuadas.