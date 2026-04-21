La Policía Local intervino en 11 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en la ciudad la semana pasada

Durante la semana del 13 al 19 de abril, la Policía Local intervino en 11 incidentes relacionados con la siniestralidad vial en la ciudad, con el resultado de daños materiales, en siete de ellos; daños materiales y lesiones, en dos casos y, además otros dos atestados, uno por conducción sin haber obtenido el permiso y otro por conducir habiendo perdido la totalidad de puntos.

Se registraron lesiones leves por el atropello a un ciclista en la rotonda del Puente Lusitania. También lesiones por la colisión entre un vehículo de movilidad personal (VMP) y un turismo en la Calle Prado Viejo.

Se produjeron colisiones por no respetar señales de STOP (Avd. de las Américas) y la preferencia de paso tanto en glorietas (Rotonda Lusitania y Avd. de la Libertad) como al salir de estacionamientos (Rambla Mártir Santa Eulalia). Asimismo se registraron choques por no adoptar medidas de seguridad o no respetar la distancia reglamentaria en la Avd. Reina Sofía y la calle Juan XXIII.

En el marco de las labores de prevención, se realizaron 52 controles con el resultado de un 1 positivo con infracción administrativa y otro con diligencias penales.