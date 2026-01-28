La Policía Local atiende 256 llamadas e incidentes ocasionados por el temporal

Desde el Ayuntamiento de Mérida, se ha activado desde la tarde de ayer un dispositivo especial de coordinación y respuesta con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar las posibles afecciones.

Para ello, los distintos servicios municipales, junto con las empresas concesionarias y los cuerpos de seguridad y emergencia, han trabajado de manera conjunta y coordinada para atender las incidencias registradas y dar respuesta a las necesidades detectadas en diferentes puntos del término municipal con un importante de spliegue de efectivos humanos y materiales.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha mantenido informada a la población mediante los canales oficiales, trasladando recomendaciones preventivas y avisos relevantes, en coordinación con las autoridades competentes en materia de protección civil.

Las actuaciones se han centrado prioritariamente en la protección de las personas, la prevención de riesgos, la atención de situaciones urgentes y el mantenimiento de la operatividad de los servicios públicos esenciales, así como en la vigilancia y supervisión de infraestructuras, espacios públicos y zonas especialmente sensibles.

El dispositivo, formado por 147 personas entre Policía Local, Servicios Municipales de Parque de Obras y Jardines, y las empresas concesionarias de servicios públicos, continúa activo y adaptándose a la evolución de la situación, con el compromiso de seguir actuando con la máxima diligencia y responsabilidad hasta que se restablezca completamente la normalidad.

El Ayuntamiento de Mérida agradece la labor de todo el personal implicado y la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante esta situación excepcional, a la que ruega que, si no es absolutamente necesario, permanezcan en sus domicilios y eviten los desplazamientos.