PISCINAS

Osuna anuncia que el 19 de junio abrirán tres piscinas de la ciudad menos la de Diocles que estará lista "aproximamente" la primera semana de julio

Con la llegada de las altas temperaturas se esperaba la apertura de las piscinas este fin de semana, pero finalmente la fecha oficial será el viernes que viene

ondacero.es

Mérida |

Osuna anuncia que el 19 de junio abrirán tres piscinas de la ciudad menos la de Diocles que estará lista "aproximamente" la primera semana de julio
Osuna anuncia que el 19 de junio abrirán tres piscinas de la ciudad menos la de Diocles que estará lista "aproximamente" la primera semana de julio | Ayunt. Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reafirmado que las piscinas municipales del Guadiana, Las Abadías y La Argentina abrirán sus puertas el viernes 19 de junio, y que únicamente la del Diocles lo hará un poco más tarde, "aproximadamente en la primera semana de julio".

Esto último, según ha explicado, se debe a que se están acometiendo unas obras de mejora que eran "muy necesarias" e "importantes" para "garantizar en el tiempo" la sostenibilidad de infraestructuras deportivas.

"Las piscinas, como ya se anunció por el delegado de Deporte, se van a abrir el 19 de junio, el viernes, tres de ellas, y la que va a quedar pendiente de abrir la primera semana de julio va a ser la del pabellón Diocles, precisamente porque se están haciendo unas obras de mejora que eran muy necesarias e importantes para garantizar en el tiempo la sostenibilidad de estas infraestructuras deportivas", ha apuntado.

De este modo se ha pronunciado el primer edil cuando le hemos preguntado sobre la apertura de las piscinas municipales, durante una visita realizada este jueves, día 11, a las obras de remodelación acometidas en el Pabellón Diocles de la capital extremeña.

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