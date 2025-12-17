Las obras del Centro Sociosanitario de Mérida finalizarán la próxima semana y contarán con 164 plazas para salud mental y psicogeriatría

La Consejería de Salud y Servicios Sociales informa que las obras del Centro Sociosanitario 'Adolfo Díaz Ambrona' de Mérida finalizarán la próxima semana.

El centro contará con una capacidad total para 164 plazas destinadas a la atención especializada en salud mental y psicogeriatría. Además, dispondrá de tres unidades de Trastorno Mental Grave con capacidad para 108 personas distribuidas en 54 dormitorios dobles adaptados con baño compartido, control de enfermería y sala de observación, además de salas de estar, comedor, espacios terapéuticos, área de rehabilitación y terapia ocupacional.

Por otro lado, la Unidad de Psicogeriatría ofrecerá atención a 56 personas distribuidas en 28 dormitorios dobles, con habitaciones adaptadas para movilidad reducida, control de enfermería, sala de curas y botiquín, así como salas de estar, comedor, espacios para terapia cognitiva, zona de esparcimiento y patio interior.

El edificio contará también con servicios generales como vestíbulo, recepción, controles, consulta, sala de espera, estar de guardia, vestuarios, cuartos de instalaciones y túmulo. La cocina está equipada con zona de preparación y almacenamiento de alimentos, cámaras frigoríficas y área de lavado, cumpliendo con la normativa sanitaria y criterios de accesibilidad.