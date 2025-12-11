Navidad y belenes, conciertos y teatro en la agenda cultural y de ocio para el fin de semana

EVENTOS

Navidad en Mérida

28 noviembre 2025 - 6 enero 2026

Numerosas actividades tendrán lugar esta Navidad en Mérida que se desarrollen en distintos puntos de la ciudad con la colaboración de colectivos culturales, deportivos, sociales y religiosos en una programación en la que destaca la Proyección de un espectáculo de imagen, luz y sonido sobre la fachada del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre.

En el apartado musical, habrá tres zambombás durante las navidades en la Plaza de España y, el 27 de diciembre, un concierto tributo a Mecano con los Casetes, finalizando la parte musical con las preuvas infantiles y adultas el 29 de diciembre, tanto por la mañana como por la tarde-noche, respectivamente.

La instalación del Gran Belén Municipal en el Centro Cultural Alcazaba en colaboración con la Asociación de Belenistas de Mérida se inaugura el 4 de diciembre, y el Misterio de tamaño natural que se inaugura este viernes en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, además de la San Silvestre el 30 de diciembre, más de 20 colectivos están trabajando ya en la preparación de la Cabalgata de Reyes 2026 que se celebrará el 5 de enero.

Mercado Navideño de Artesanía

28 noviembre 2025 - 5 enero 2026

Del 28 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026, estará instalado en el Parque López de Ayala el Mercado Navideño de Artesanía que incluye también numerosas actividades como talleres, actuaciones musicales o cuentacuentos que se irán anunciando próximamente.

Navilandia. Ciudad de la Navidad. 22 noviembre 2025 - 6 enero 2026

El recinto de IFEME acoge desde el sábado 22 de noviembre, ‘Navilandia, la Ciudad de la Navidad’ un espacio lleno de atracciones y actividades diseñadas para todos los públicos. Estará abierto hasta el 6 de enero.

Entre las principales propuestas destacan:

- Atracciones infantiles, como camas elásticas, castillos hinchables y trenes temáticos de renos.

- Pista de hielo, ideal para disfrutar del patinaje en familia.

- Un tobogán gigante que ofrecerán diversión a todos los niños

- Actividades clásicas como el jumping, el tiovivo y otras zonas dedicadas al entretenimiento infantil.

- La tradicional caseta de Papá Noel, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y compartir momentos inolvidables.

Además, el recinto contará con una amplia zona de restauración que incluirá una churrería, puestos de gofres, chocolate caliente y otras delicias navideñas.

Para reforzar el carácter sostenible y familiar del evento se han organizado talleres abiertos a todas las edades, donde se promoverán valores de respeto al medio ambiente a través de actividades creativas. Asimismo, la programación incluirá diferentes actuaciones musicales que pondrán un toque festivo al ambiente.

Los horarios de la Ciudad de la Navidad son los siguientes:

• Lunes a jueves 16:30h a 22:00h

• Viernes 16:30h a 23:00h

• Sábados y festivos 12:00h a 23:00h

• Domingos 12:00h a 22:00h

Vacaciones (colegios) :

• Lunes a jueves y domingos 12:00h a 22:00h

• Viernes y sábados 12:00h a 23:00h

Exposición de dioramas navideños junto al Belén Municipal

La Asamblea de Extremadura acoge desde el viernes 28 de noviembre, una exposición de dioramas navideños de la Asociación de Belenistas de Badajoz, muestra que podrá ser visitada hasta el próximo 7 de enero junto al Belén Municipal del Ayuntamiento de Mérida ubicado en el Patio Noble de la Cámara regional. La exposición de la Asociación de Belenistas de Badajoz está integrada por 20 dioramas que se exponen en la Sala de la Autonomía del Parlamento regional.

Tanto la muestra como el Belén Municipal podrán visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y, además, todos los fines de semana del mes de diciembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

‘Zambomba de Arte’ de Fuensanta Blanco

El viernes 12 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, la Plaza de España acoge el gran espectáculo ‘ZAMBOMBA DE ARTE’ de Fuensanta Blanco que estará acompañada de grandes artistas como Carolina Fernández ‘La Chispa’, Esperanza Garrido, Vicky González, Nerea Corzo, Sara Castro, Luis González, Vanesa Blanco y La Cantera. Contará con diferentes invitados.

Concierto Familia Vargas

La Familia Vargas es el principal y más genuino exponente del flamenco extremeño, además de un ejemplo de que este arte se renueva desde el interior, con la presencia intergeneracional y las aportaciones externas e interculturales. Creadora de diferentes espectáculos, ha participado en numerosos festivales, certámenes y escenarios del panorama artístico nacional e internacional como la Bienal de Sevilla, el Festival Flamenco de Nimes (Francia), el Festival Flamenco On Fire o el Teatro Romano de Mérida. Además, ha colaborado con los directores de cine Montxo Armendáriz y Jaime de Armiñan en la composición de bandas sonoras, y participado en diferentes series y programas de televisión.

El espectáculo fusiona duende y sentimiento para mostrar el flamenco más arraigado en Extremadura, y hace un recorrido desde las formas flamencas más primigenias hasta las más actuales.

Viernes 12 de diciembre. 20 horas en la Fundación CB. Entrada libre hasta completar aforo.

Danza: «Zambra de la buena salvaje»

Ella, de entre todas las salvajes, sueña con ser la más descalza, la más bruta, la salvaje ejemplar. Una mujer que contiene a todas las mujeres. Un cuerpo que se debate entre lo que es y lo que se proyecta sobre él. Zambra de la buena salvaje es un grito, un desgarro, un ritual de desposesión. ¿Cómo recuperar tanto espacio perdido? ¿Cómo desdomesticarse? ¿Qué le ocurre a un cuerpo cuando es en otros, cuando se permite la furia, la risa, la reventaera?

12 de diciembre: 20:30 horas. Más información y entradas: https://www.teatromarialuisa.org/

XI Belén Viviente de San José y VI Concurso de Migas Extremeñas

La Hermandad de la Sagrada Cena organiza su tradicional Belén Viviente, el domingo 14 de diciembre, a partir de las 11.30 horas, junto a la Parroquia San José. Se recogerán alimentos y donativos para Cáritas así como juguetes para Cruz Roja. Con actuaciones de coros y grupos y ambiente navideño.

Al mismo tiempo que el Belén, también se realizará el VI Concurso de migas extremeñas.

Belén Municipal

Desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero se podrá visitar el Belén Municipal ubicado en la rotonda central del Centro Cultural Alcazaba y que ha sido restaurado y montado por la Asociación Belenistas de Mérida.

El horario de visita será de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos cuando el centro abra por la celebración de algún evento.

Belén de Playmobil

Con motivo de la Navidad, el Museo Nacional de Arte Romano nos invita a descubrir un belén construido completamente con figuras y piezas de Playmobil, que recrea con detalle la época romana y sus monumentos más representativos.

Se podrá visitar en la Colección Visigoda del 5 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026 con el siguiente horario: de 09:45 a 18:15 h (de martes a jueves), de 09:45 a 19:45 h (viernes y sábados) y de 10:15 a 14:45 h (domingos y festivos).

Coral Augusta Emerita «Christmas Carols Song’s»

La Coral Augusta Emerita ofrecerá varios conciertos de Navidad bajo el título «Christmas Carols Song’s» junto a una Banda de Música.

11 de diciembre, 20:00 horas: Concatedral de Santa María 13 de diciembre, 17:00 horas: Hogar Santa Teresa de Jornet 13 de diciembre, 20:00 horas: Ermita Nuestra Señora de la Antigua

Entrada libre hasta completar aforo

VII Certamen de Villancicos Solidarios

El jueves 11 de diciembre, a las 17:30 horas, la Basílica de Santa Eulalia acoge la VII edición del Certamen de Villancicos Solidarios organizado por Cofradía de NPJ Nazareno, Stmo Cristo de los Remedios y NS del Mayor Dolor. Entrada: una barra de turrón por persona

VII Convivencia Solidaria de Nueva Ciudad

La Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad organiza la VII Convivencia Navideña, el domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, en la Plaza de Gabriel y Galán, con numerosas actuaciones musicales y la visita de los Reyes Magos. Habrá migas solidarias y barra con precios populares

5º Supermercado del Arte

Del 1 al 31 de diciembre, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida organiza la 5ª edición del «Supermercado del Arte», una exposición donde se podrán adquirir

obras de alumnos y profesores del Centro a precios populares, desde 1€ hasta 300 €. Se trata de una gran oportunidad para apostar por el Arte en sus más amplias expresiones: dibujo, pintura, arte digital, fotografía, escultura, artesanía, cómic, ilustración… El horario será de mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

SANTA EULALIA

Exposición de Obras del Concurso Dibujo Santa Eulalia

Del 1 al 15 de diciembre, se podrá visitar, en el Centro Cultural Alcazaba, las obras del Concurso de Dibujo Escolar en el que ha participado el alumnado de diferentes centros educativos de la ciudad y comarca. Organiza la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de octubre a mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

11 de diciembre Julio César: la estrategia personal de un líder político Prof. Dr. José Manuel Iglesias Gil. Universidad de Cantabria

EXPOSICIONES

Exposición “Miradas que VIHsibilizan” de la Fundación Atenea

La Fundación Atenea, a través del proyecto Antena de Riesgos, presenta una exposición creada por el alumnado de los ciclos superiores de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen del IES Rodríguez Moñino de Badajoz y el IES El Brocense de Cáceres con motivo del Día mundial de lucha contra el sida (1 Diciembre). Esta muestra busca despertar conciencia sobre el VIH, un desafío de salud pública que aún persiste, y visibilizar los prejuicios que enfrentan quienes conviven con el virus. Las obras invitan a mirar sin filtros, romper estigmas y recordar la importancia de la prevención a través de la protección y la realización de la prueba.

Se podrá visitar en el Centro Cultural Santo Domingo, de lunes a viernes de 17:30 a 21 horas; sábados de 10:30 a 14 horas. Del 2 al 30 de diciembre.

Cine Filmoteca: «Ciudad sin sueño»

11 de diciembre a las 20.30 horas en la Fundación CB.

Toni, un chico gitano de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece.

2025. Premiere: Semana de la Crítica del Festival de Cannes. No recomendada para menores de 16 años.

TEATRO

Teatro: «Goteras»

Toni es un joven dramaturgo con un futuro prometedor. Una noche cualquiera, aparecen unas goteras en su techo. Lo que debería ser un simple accidente doméstico, se acaba transformando en el momento más importante de su vida, cuando descubre que su vecino es él mismo treinta años más tarde. Las cosas en el futuro no parecen haber ido como Toni se imaginaba y las dos réplicas intentarán modificar aquello que ha fallado en el presente, para conseguir así el mejor futuro posible. Este espectáculo pretende jugar con un género poco común en el teatro: la ciencia ficción.

A partir de los diálogos y los juegos escenográficos, la obra pretende viajar a través del tiempo, mientras intenta reflexionar sobre el significado de hacerse mayor, la lucha entre las expectativas y la cruda realidad y el valor del éxito. Y todo sin perder de vista la comedia. Porque encontrarte con tu yo del futuro y verte convertido en algo que nunca hubieras imaginado, puede llegar a ser trágicamente cómico.

Edad recomendada: A partir de 16 años Pases: 13 de diciembre: 20:30 horas.

ESPECTÁCULOS

Shado Cleptómago

13 de diciembre, a las 20 horas, en el Palacio de Congresos.

La magia nunca había sido tan audaz. Shado, el ilusionista que dejó sin palabras a Risto Mejide en Got Talent, llega con su espectáculo Cleptómago, un show donde la magia se vive al límite.

Pickpocket, mentalismo y magia urbana se fusionan en una experiencia donde lo imposible sucede ante tus propios ojos. Con la destreza de un carterista y el ingenio de un maestro del engaño, Shado desafía tu percepción y te sumerge en un juego en el que nadie está a salvo… ni siquiera tu cartera.

Desde las redes sociales hasta el escenario, este mago viral y transgresor ha llevado su arte a miles de espectadores, redefiniendo la magia con un estilo moderno, fresco y electrizante. ¿Listo para descubrir lo que nunca creíste posible? Bienvenido a Cleptómago, un espectáculo donde la magia no solo se ve… también se siente.