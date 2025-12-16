El Ayuntamiento pone en marcha la campaña de sensibilización “Jugar es descubrir. En esta navidad regala Igualdad”

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes la campaña de sensibilización “Jugar es descubrir. En esta navidad regala Igualdad”, una iniciativa educativa dirigida a la ciudadanía sobre el fomento de los juegos y juguetes no sexistas ni violentos.

Según ha sostenido Aragoneses, el objetivo principal es “sensibilizar a la población sobre la importancia de ofrecer a niñas y niños juguetes que fomenten su libertad, creatividad y desarrollo integral, evitando reforzar estereotipos de género que limitan sus intereses, habilidades y futuro, sobre todo ahora, ante la cercanía de la Navidad y el incremento sustancial de encargos y compras de juguetes infantiles”.

De este modo, ha incidido en la importancia de que en estas fiestas se elijan juguetes que “fomenten la imaginación, la igualdad y la no violencia” porque “la infancia merece oportunidades, no etiquetas”.

En cuanto al eslogan, ha señalado que este “parte de la idea de que el juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje” durante la infancia, un periodo en el que los niños y niñas “descubren el mundo, experimentan roles, desarrollan habilidades y moldean su identidad”.

Por ello, ha puntualizado, “limitar el acceso a ciertos juguetes por motivos de género reduce su capacidad de descubrir quiénes pueden llegar a ser”.

Durante su intervención, Aragoneses ha señalado que el lema de la campaña también invita a la ciudadanía a “ser parte activa del cambio”, puesto que “cada elección de un juguete es una oportunidad para aportar a un futuro más igualitario”.

Asimismo, ha destacado que la puesta en marcha, un año más, de esta campaña de sensibilización también pretende “promover que las familias reflexionen sobre el impacto social y educativo de los juguetes, incentivar la elección consciente de regalos navideños, recordar que todas las niñas y niños tienen derecho a explorar, imaginar y descubrir sin etiquetas ni restricciones de género”; al tiempo que refuerza “el compromiso” del Ayuntamiento de Mérida con la igualdad desde la infancia.

Además, la delegada de Igualdad ha destacado que, “como viene siendo habitual”, se ha pedido colaboración a los centros escolares para hacer llegar esta campaña, junto al decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas y no violentos, a toda la comunidad educativa “buscando la complicidad de profesorado, madres, padres y Ampas en la difusión de la información, para que llegue al máximo de población posible”.

“Desde el sistema educativo y la sociedad en general tenemos la misión de educar y formar para resolver problemas de forma positiva, constructiva y creativa, sin recurrir jamás a la violencia”, ha aseverado.

Por último, Ana Aragoneses ha resaltado que “los juegos son para quienes los juegan y la magia está en disfrutarlos con toda la libertad, sin pensar ni poner etiquetas” porque “no hay ni juegos ni juguetes destinados a un sexo concreto, pese a que, en los catálogos, las revistas, en la TV o en internet nos bombardeen con lo contrario”.

DECÁLOGO PARA ELEGIR JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS

1. El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niñas o de niños. Evitemos que se transmita esta idea.

2. Los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo. Elijamos los colores con libertad.

3. Procuremos escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona.

4. Revisemos los juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas.

5. Regalemos juguetes que permitan a niñas y niños cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados.

6. Busquemos juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física.

7. Elijamos juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños.

8. Rechacemos juguetes, juegos y videojuegos violentos. Fomentemos la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva.

9. Las imágenes publicitarias de juguetes muestran modelos estereotipados, desarrollemos imágenes diversas y libres de prejuicios.

10. Escojamos juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños.