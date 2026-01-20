El nuevo Ciclo de Cine en VOSE de Cine Club Forum ofrece películas premiadas como Hamnet, Un simple accidente o Bugonia

El nuevo ciclo de cine de Cine Club Forum ofrece una programación con lo mejor de la cinematografía internacional del último año. Las proyecciones, que se llevarán a cabo todos los lunes en los Cines Victoria, “refuerzan la apuesta de la ciudad por el pensamiento crítico y la cultura cinematográfica de calidad” según señala el delegado de cultura, Antonio Vélez.

El delegado subraya que “Cine Club Forum es uno de nuestros activos culturales más importantes" y que cuenta con un "gran criterio" para seleccionar películas premiadas en los festivales más prestigiosos del mundo, como Cannes, Berlín y Venecia, así como futuros premios en los Óscar.

Este ciclo es el primero de los varios previstos para este año y que se suma a otras iniciativas municipales como el cine familiar y de animación en el Teatro María Luisa.

Por su parte, el programador de Cine Club Forum, David Garrido, ha detallado las películas de este ciclo que abre el 2026 con una clara vocación internacional. “Al haberse estrenado ya en Mérida la mayoría de las cintas nominadas a los Goya y los Feroz, el Cine Club ha optado por centrarse en lo mejor de lo mejor de las películas del 2025 que aún no habían llegado a la ciudad”.

Garrido ha destacado como gran atractivo el estreno de Hamnet, “un estreno comercial en España de este mismo fin de semana”. Además, la programación incluye hitos como la Palma de Oro de Cannes, Un simple accidente de Jafar Panahi, y diversas obras premiadas en la Berlinale.

"Casi podríamos decir que este ciclo tiene el mismo nivel de calidad o incluso superior al Festival de Cine Inédito que celebramos en noviembre", ha afirmado Garrido, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento y el acuerdo con los Cines Victoria para hacer posible una oferta de "muchísimo nivel" que sitúa a Mérida a la vanguardia de la exhibición cinematográfica.