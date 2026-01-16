Rodríguez Osuna encara 2026 con el objetivo de que Mérida sea la ciudad referente de Extremadura

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado este viernes el balance de gestión correspondiente al año 2025, un ejercicio marcado por la consolidación del crecimiento poblacional, la estabilidad económica y financiera, el impulso del empleo y la inversión pública; además del fortalecimiento de las políticas sociales, culturales y medioambientales.

En este sentido, ha reiterado su compromiso y el de su equipo de gobierno en “seguir trabajando en la transformación de la ciudad” con el objetivo de afianzarla como “ciu-dad referente en Extremadura”. Todo ello, ha incidido, basado en “unos datos que ava-lan el buen camino emprendido”.

En un contexto regional de ligero descenso demográfico, Rodríguez Osuna ha señalado que “Mérida lidera el crecimiento poblacional en Extremadura”. Según el censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 2 de diciembre, la ciudad alcanzó los 60.970 habitantes a 1 de enero de 2025, tras sumar 425 nuevos vecinos y vecinas en solo un año. Desde 2021, el crecimiento acumulado es de 692 personas.

Según ha sostenido, este aumento responde a la “consecuencia directa de ofrecer oportunidades de progreso, servicios públicos de calidad y una apuesta firme por el bienestar de la ciudadanía”.

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Durante su intervención, Rodríguez Osuna también ha destacado el modelo de gestión económica como uno de los pilares de la acción de gobierno, lo que ha permitido tener “un ayuntamiento plenamente saneado”, que lo sitúa como “un referente nacional”.

Así, ha continuado que, tras partir de una deuda de 77 millones de euros, la ciudad ha logrado reducir la deuda pública a cero; al tiempo que ha avanzado que 2026 será “el año de salida definitiva del plan de ajuste”, lo que “nos permitirá seguir creciendo exponencialmente”.

Esta situación, ha subrayado, “nos permite afrontar el futuro con solvencia, invertir en nuevos proyectos y responder al crecimiento de la ciudad”. Un ejemplo de ello es la continuidad de la gratuidad del autobús urbano, “con el apoyo del Gobierno central”, que representa una medida con “un alto impacto económico, social y medioambiental”, que contribuye, a su vez, al “ahorro real en la economía de las familias” y a los objetivos climáticos municipales.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la solvencia económica ha permitido la recuperación de patrimonio municipal “devolviendo a los y las emeritenses lo que es suyo” con la adquisición del edificio de Correos, la antigua fábrica de Tripa, el antiguo bar Marce-lino y un solar junto al Acueducto de los Milagros, con una inversión que supera los 2,4 millones de euros.

FOMENTO DEL EMPLEO COMO PRIORIDAD

En materia de empleo, el alcalde ha remarcado que “el ayuntamiento ha consolidado un modelo de empleo público responsable, una administración moderna y una transformación digital que sitúa a la ciudad a la vanguardia de Extremadura”.

De esta manera, ha señalado que desde el año 2015, el desempleo en Mérida ha pasado de 8.379 personas (28,94%) a 4.318 personas (15%) en la actualidad.

Asimismo, ha informado que durante 2025 se gestionaron 740 contrataciones temporales, más del 10% destinadas a personas con discapacidad, con una inversión de 7,54 millones de euros en empleo público, de los que más del 41% proceden de fondos municipales.

En esta línea, ha puesto de manifiesto el papel clave del tejido empresarial local y el “inmenso esfuerzo” de autónomos, pequeñas y medianas empresas en la creación de empleo en Mérida.

UNA CIUDAD MÁS VERDE Y COHESIONADA

Por otro lado, el alcalde emeritense ha agradecido la colaboración con el Gobierno de España y la Unión Europea, que ha permitido que Mérida cuente con una inversión global que supera los 100 millones de euros. Unos fondos que, ha remarcado, contribuyen al desarrollo de diferentes actuaciones como el nuevo acceso de la Ronda Norte, las obras en la Línea de Alta Velocidad, el Puente de Hierro y el Convento de las Freylas.

A ello, ha indicado, se suman más de 23 millones de euros en fondos europeos gestionados por el Ayuntamiento, cuyos proyectos comenzarán a materializarse en 2026 y entre los que destacan el Plan de arbolado urbano y sombras artificiales con una inversión que alcanza los 4,3 millones de euros, la musealización del Mercado de Calatrava por una cuantía de 1,3 millones de euros, la modernización del recinto ferial y la ampliación del Museo del Muralismo Contemporáneo en La Antigua.

“Actuaciones que responden a un modelo de ciudad más verde, amable y cohesionada, que apuesta también por la transformación de todas las barriadas”, ha aseverado.

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BARRIOS

Al hilo de lo anterior, ha señalado que desde la delegación de Urbanismo en 2025 se han tramitado 100 licencias de obra mayor y 1.000 comunicaciones previas de obra menor, con actuaciones destacadas como “la pavimentación y plataformas únicas en calles como Suárez Somonte, Rambla Mártir Santa Eulalia, Puerta de la Villa y Hernán Cortés, además de la remodelación del Parque López de Ayala”.

También ha destacado que “están prácticamente finalizadas las obras de saneamiento de la primera fase de la barriada de San Juan y actualmente estamos en proceso de adjudicación de la segunda, por lo que acabaríamos toda la barriada con una red moderna y nueva de abastecimiento y saneamiento”.

TRANSPARENCIA, CONCURRENCIA Y RIGOR

Respecto a la productividad, ha resaltado los “eficientes datos de gestión” relativos al año 2025, en el que el ayuntamiento ha licitado 403 expedientes por un importe total de 32,8 millones de euros, con un 87 % de los contratos mediante procedimiento abierto y de concurrencia pública y competitiva, lo que demuestra que “gobernar bien también es gobernar con transparencia, concurrencia y rigor”.

REFUERZO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, IGUALDAD Y MAYORES

Rodríguez Osuna también ha subrayado el compromiso social como eje central de la acción municipal. “Desde el ayuntamiento hemos cubierto las necesidades básicas de 1.700 familias al año, con un presupuesto de 2,5 millones de euros”, ha asegurado.

En materia de igualdad, ha dado a conocer que “más de 700 mujeres han sido atendidas desde 2023” por el equipo especializado para víctimas de violencia de género en el Edificio Clara Campoamor, cuya “plantilla ha sido reforzada con recursos propios y de la Junta de Extremadura y el Gobierno de España”.

Todo ello para seguir haciendo de Mérida una ciudad más inclusiva, accesible, igualitaria y diversa”, ha manifestado.

Respecto a las personas mayores, el alcalde ha avanzado que continuarán impulsando “programas de envejecimiento activo, dando espacios, recursos y apoyo institucional”; al tiempo que ha adelantado que en este 2026 se pondrá en marcha el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, “un proyecto histórico con el que hacemos justicia con nuestros mayores” y que será desarrollado junto a la Diputación de Badajoz.

CULTURA Y TURISMO COMO MOTORES ECONÓMICOS

Por otras parte, el alcalde emeritense se ha referido al fomento de la cultura y el turismo en la ciudad como un pack indivisible” y “fundamental” para el desarrollo económico de la ciudad. En este sentido, ha destacado que en 2025 se alcanzaron “cifras récord, con más de 208.000 visitantes atendidos y un incremento del 44% del turismo internacional respecto a 2023”.

Asimismo, ha resaltado la “histórica edición de Emerita Lvdica”, el pasado año, que se ha consolidado como un evento con “más de 113.000 visitantes y un impacto económico en la ciudad de cinco millones de euros”.

También ha señalado que el ayuntamiento continuará reforzando la programación cultural estable “extendiéndola a todas las barriadas de la ciudad”, la incorporación a la red PLATEA, la recuperación del cine profesional en el Teatro María Luisa; así como, el apoyo a festivales como CineBeat y MitJazz, “dos joyas que vamos a seguir impulsando y promocionando, como nuestro Festival de Teatro Clásico”.

IMPULSO DE LAS ZONAS VERDES, DEPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Respecto a la política medioambiental, Rodríguez Osuna ha remarcado que “la superficie de zonas verdes ha aumentado de 123 a 127 hectáreas, alcanzando los 24m² por habitante, casi el triple de lo recomendado por la OMS”.

“Se han invertido cerca de dos millones de euros en siete nuevos parques infantiles y 2,3 millones en la mejora de instalaciones deportivas, además de la puesta en marcha del nuevo centro de alto rendimiento de piragüismo”, ha subrayado.

También ha indicado que en el cementerio municipal se han creado 576 nuevos nichos durante el último año.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA 2026

Entre las iniciativas clave para 2026, el alcalde ha manifestado “las expectativas alentadoras para 2026” gracias a proyectos que son “realidades y sirven como impulso para posicionar a Mérida como referente”.

En este sentido, ha hecho referencia a la Fábrica de Cátodos, para la que “vamos a iniciar la solicitud de utilidad pública el próximo mes de febrero”, y el desarrollo urbanístico y deportivo de Don Tello, “que ya ha pasado los trámites ambientales”, Todo ello, en colaboración con el tejido empresarial local para “ofrecer todas las facilidades que este año sea un punto de inflexión en el desarrollo económico de la ciudad”.

Por último, el alcalde ha concluido reafirmando que Mérida avanza gracias a “un proyecto claro, una gestión responsable y una ciudadanía comprometida”, para lo que este equipo de Gobierno continuará trabajando con humildad, ambición y responsabilidad para consolidar a Mérida como referente de progreso, bienestar y justicia social”.