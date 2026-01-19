Nueva edición del programa de inserción laboral Vives Emplea Saludable y de la Escuela de Empleo Joven

El Ayuntamiento de Mérida y la Fundación Acción contra el Hambre han presentado una nueva edición de los programas Vives Emplea Saludable y de la Escuela de Empleo Joven, “que son iniciativas integrales que vinculan el empleo con la salud para personas en situación de desempleo” señala la delegada de formación, Pilar Amor.

“Se trata de proyectos que humanizan las políticas públicas mediante una orientación cercana que cuida tanto el desarrollo profesional como la salud física y psicológica de los participantes”.

Según Amor, el programa Vives Empleo cuenta ya con una amplia trayectoria en la ciudad, “logrando una tasa de inserción laboral superior al 50%”. La iniciativa no solo ofrece itinerarios de orientación, “sino que incluye talleres para manejar la ansiedad en entrevistas, fomentar el autoconocimiento, la autoestima y adquirir hábitos de vida saludables”.

Para dar a conocer los detalles de esta nueva edición que ahora comienza se celebrarán sesiones informativas los días 20 y 22 de enero en el Centro Cultural de la Antigua, a las 10 y 12 horas. El programa se desarrollará entre febrero y mayo, con una segunda edición prevista a partir de junio.

Por su parte, Carmen Habela, de Acción contra el Hambre, detalló que “la colaboración con el Ayuntamiento permite operar en dos centros culturales con dos líneas de

actuación: Vives Emplea Saludable y la Escuela de Empleo (Vives Aprende Joven) especializada en instalaciones fotovoltaicas”.

Habela subrayó que, “en los cinco años de trabajo en Mérida —siendo 2026 el sexto—, se ha atendido a 318 personas, con una inserción superior al 40%”. A nivel regional, desde 2015, estos programas han prestado servicio a 4.500 personas en Extremadura.

El programa Vives Emplea Saludable no tiene límite de edad y se centra en mejorar la empleabilidad a través de competencias digitales y herramientas para destacar en los procesos de selección.

La Escuela de Empleo Joven en instalaciones fotovoltaicas está dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años y ofrece 150 horas de formación técnica, que incluyen 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) esenciales para el sector, como trabajos en altura y electricidad. Esta formación es totalmente gratuita y busca que los participantes obtengan las competencias necesarias para trabajar en montaje o mantenimiento en solo tres meses.

Ambas iniciativas cuentan con financiación externa: Vives Emplea es sustentado por el Fondo Social Europeo y la subvención del IRPF de la Junta de Extremadura, mientras que la Escuela de Empleo de instalaciones fotovoltaicas cuenta con el apoyo de la Fundación Iberdrola.

El contacto con el tejido empresarial es una pieza clave, culminando en eventos como el foro "Cultivando Empleo", donde los participantes pueden realizar entrevistas in situ con representantes de entre 20 y 30 empresas de diversos sectores.