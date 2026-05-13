El torneo Street Basket Tour 3×3, de la Fundación José Manuel Calderón, se celebra el sábado en la Plaza Margarita Xirgu

Mérida se convertirá, el próximo sábado 16 de mayo, en sede del circuito regional Street Basket Tour 3×3, un evento deportivo que tendrá lugar en la Plaza de Margarita Xirgu.

Esta cita, organizada por la Fundación José Manuel Calderón con el apoyo del Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad Monumental, busca fomentar la convivencia y los valores del deporte en un entorno patrimonial único.

El delegado de deportes, Toni Marín, ha expresado “el agradecimiento de la ciudad por ser elegida como sede de este circuito regional, destacando la idoneidad del espacio monumental cedido para la ocasión”.

Asimismo, ha subrayado el valor social de este tipo de competiciones: “la ciudad de Mérida como siempre es una ciudad que está encantada de albergar eventos de este tipo que a través del deporte, a través del baloncesto en este caso, demuestra a la ciudadanía valores como el respeto, la convivencia”.

Por su parte, Inés Hurtado, directora de la Fundación José Manuel Calderón, ha detallado los objetivos y la logística de esta edición, “que cumple ya 15 años de trayectoria”.

Según ha explicado, “uno de nuestros objetivos es la difusión del baloncesto y que cada vez más chicos y chicas puedan practicar este deporte.

La cuota de participación consiste en la entrega de material ”que se donará a uno de los proyectos de Cruz Roja” y se estima una asistencia de “entre 150 y 200” participantes.

El evento se consolida como una mañana de convivencia para jóvenes deportistas de Mérida y localidades cercanas, quienes se desplazan para participar en este formato de 3×3. La organización ha habilitado la inscripción de forma telemática a través de un código QR y redes sociales, cerrando el proceso el viernes previo al torneo para garantizar que cada equipo conozca sus horarios de juego con antelación.

La actividad comenzará a las 9:30 horas con la confirmación de equipos, la entrega de camisetas a todos los participantes y una acción solidaria de recogida y entrega de material escolar destinado a un proyecto de Cruz Roja.

El torneo contará con las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluta, y cada equipo disputará un mínimo de tres partidos a lo largo de la jornada. Las finales están previstas aproximadamente para las 13:30 horas, dependiendo del número definitivo de equipos inscritos y de la configuración de los cuadros de competición.