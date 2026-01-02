Talleres para niños, chocolatada y actuación musical este viernes en el mercado navideño

El Mercado Navideño de Artesanía, que cuenta con 20 casetas de artesanía, una de ellas destinada a colectivos y organizaciones solidarias, abrió sus puertas el pasado 28 de noviembre en el Parque López de Ayala de Mérida y permanecerá abierto al público hasta el próximo lunes, 5 de enero.

En esta ocasión, el mercado cuenta con numerosas actividades y talleres dirigidos a todos los públicos con el objetivo de impulsar la economía local y dinamizar el comercio de proximidad a través de la artesanía.

Para este viernes, 2 de enero, el Mercado Navideño de Artesanía ofrecerá diferentes talleres como el de `Carta a los Reyes Magos´, a las 12:00 horas, y el taller de cuentacuentos infantiles de Navidad, previsto a las 16:30 horas.

Además, a las 18:00 horas, se celebrará una Chocolatada que estará amenizada, a su vez, con la actuación musical del grupo emeritense `Impacto Show´.

HORARIO MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA

Cabe destacar que la apertura de casetas para los días: 2, 3, 4 y 5 de enero tendrá un horario de 11,00h a 14,00h y de 17,00h a 22,00h.