El PP reclama transparencia y una solución responsable al tramo de obras en el Hornito abierto al tráfico sin haber recepcionado la obra

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida denunciar "la falta de planificación, responsabilidad y, ahora también, de transparencia del equipo de gobierno tras abrir al tráfico el tramo asfaltado de la avenida de Extremadura, a la altura de Santa Eulalia, sin que conste su recepción oficial"

Para el PP, esta situación “no es un problema puntual”, sino el resultado de una gestión deficiente, ya que la obra se dio por finalizada hace aproximadamente un año y, desde entonces, ha requerido al menos dos nuevas intervenciones de reforma.

“Estamos ante una obra que supuestamente estaba terminada, pero que ha tenido que rehacerse varias veces y que, aun así, ni siquiera ha sido recepcionada oficialmente”, señalan los populares.

Asimismo, critican que “el PSOE de Mérida es la contradicción en estado puro: dice que la obra no está recepcionada, pero permite la circulación de vehículos por ella con total normalidad. Eso es una irresponsabilidad”.

El Grupo Municipal Popular registró una batería de preguntas el pasado 26 de enero solicitando información sobre esta actuación, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Entre las cuestiones planteadas se encuentran si existe acta de recepción parcial, qué órgano autorizó la apertura al tráfico, si hay informes técnicos de seguridad y quién asume la responsabilidad en caso de accidente.

Además, la semana pasada, tras conocer la celebración de la reunión “definitiva” entre el laboratorio de materiales, la dirección facultativa de la obra y la empresa adjudicataria —con el objetivo de esclarecer las causas de los problemas aparecidos y depurar responsabilidades—, el PP registró nuevamente varias preguntas.

Entre ellas, solicitan conocer qué conclusiones concretas se extrajeron de dicha reunión, las deficiencias detectadas por el laboratorio de materiales y por la dirección de obra y quiénes son los responsables técnicos y/o empresariales de los fallos aparecidos en el asfaltado. Además, el Partido Popular ha pedido explicaciones sobre si el Ayuntamiento asumirá el coste de la reparación o si éste será repercutido a la empresa adjudicataria y/o a los responsables de la ejecución de la obra. En el documento remitido al equipo de gobierno también desean conocer en qué plazo tienen previsto actuar para solucionar de forma definitiva el estado de la calzada y por qué no se ha informado públicamente de los resultados de una reunión que el propio equipo de gobierno calificó como “definitiva”.