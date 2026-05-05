El proyecto NeuroRedes celebra con recitales y un documental sus 10 años de estimulación neuronal con música en Mérida

El proyecto NeuroRedes celebrará con una exposición fotográfica, recitales y la proyección de un documental sus 10 años de estimulación neuronal a través de la música en Mérida.

La conmemoración tendrá lugar este miércoles, día 6, desde las 18,30 horas en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba de la capital autonómica.

De este modo lo han dado a conocer en rueda de prensa este martes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la promotora del proyecto, Silvia Núñez, junto al artista extremeño creador de la exposición y el documental, Emilio José Arroyo.

Así, NeuroRedes --por el que han pasado más de 40 personas desde sus inicios-- conlleva un método de estimulación del cerebro y de mejora de funciones fundamentales como la memoria a través de la música, que comenzó y continúa siendo una iniciativa "pionera", y que nació hace 10 años de la mano del Conservatorio Profesional Esteban Sánchez de Mérida cuando su gestión era exclusivamente municipal.

Entonces, en el curso 2015-2016 fue el primer conservatorio de Europa en incluir entre sus enseñanzas una asignatura centrada en el estudio de la música y del impacto de ésta en el cerebro, además de en cómo la condición humana es capaz de modificarse y adaptarse para rehabilitar y potenciar capacidades, ha explicado Rodríguez Osuna.

NeuroRedes, además, como "hito histórico" abrió la puerta del conservatorio profesional a alumnado con discapacidad, que ha podido compartir sus experiencias vitales y sus enseñanzas con el resto de alumnos.

También, el método de estimulación neuronal a través de la música de NeuroRedes fue "clave" para que la ciudad de Mérida resultara galardonada en 2021 con el premio Reina Letizia en la categoría de accesibilidad y diseño universal, en reconocimiento al compromiso con la educación inclusiva e innovadora.

"Para nosotros es de estas cosas intangibles que no se ven, que no tienen flores, no tienen muros, no tienen piedras, pero construyen lo más importante, que es la accesibilidad y la mejora de la vida de las personas con discapacidad", ha espetado sobre el proyecto el alcalde de Mérida.

CONMEMORACIÓN

A su vez, la promotora del proyecto, Silvia Núñez, ha considerado que el apoyo a NeuroRedes supone "un ejemplo de inteligencia y humanidad política", en tanto que se trata de un proyecto que "rompió, rompe y romperá barreras".

En primer lugar, por abrir las puertas de un conservatorio profesional de música a personas con capacidades especiales. En segundo, por introducir la música de una forma no como arte, sino como terapia a beneficio de la salud, de la mano de un proyecto, de un método que fue validado a través de una tesis doctoral en medicina, y que tiene como objetivo principal el desarrollo en la estimulación cognitiva.

Y como tercera "barrera" rota, ha destacado Silvia Núñez, se sitúa el hecho de haber sido "visionarios" en el planteamiento de que la formación musical necesitaba dar cobertura al alumno en una educación del siglo XXI de la mano de la neurodiversidad, de la neurociencia.

Así, ha incidido en que NeuroRedes "es un ejemplo claro de innovación y de inclusión educativa y de grandeza social", en tanto que con el mismo los participantes "no solamente cumplen los resultados académicos y cognitivos, sino que se cumple algo que es humano, donde los alumnos crecen de forma empática y de una forma viendo lo que es una realidad que existe detrás de esas aulas".

"No solamente transforma a las familias, no solamente transforma a los alumnos, sino todo aquel que ha pasado por sus aulas", ha destacado.

De su lado, Emilio Arroyo, encargado de crear la exposición y el documental conmemorativos del 10º aniversario de NeuroRedes, ha incidido en que este proyecto "conciencia y transforma la sociedad" y posiciona a Mérida y a Extremadura a la "cabeza" de valores como la inclusión y la investigación. "Virtudes que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra y de nuestros paisanos", ha espetado.