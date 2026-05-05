El Programa Crisol inicia en Mérida un nuevo curso de Cajero-Reponedor con 20 participantes

El Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social (Crisol), financiado por el Fondo Social Europeo Plus, ha puesto en marcha la segunda acción formativa prevista este año, como el curso de Cajero-Reponedor.

El curso comenzó este pasado lunes, 4 de mayo, con el objetivo de ofrecer a los alumnos la "adquisición de competencias básicas en atención al cliente, manejo de caja y reposición de productos en establecimientos comerciales".

La formación se desarrolla en modalidad presencial, lo que permite un aprendizaje "más personalizado y con un enfoque claramente práctico", según señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

El curso tiene una duración de 115 horas y cuenta con 20 participantes, que recibirán una formación teórica y práctica en uno de los perfiles profesionales "más demandados en el mercado laboral".

Además, el itinerario incluye la realización de prácticas no laborales, gracias a la colaboración con empresas locales, con el fin de mejorar las oportunidades de inserción laboral del alumnado.

Finalmente, el Programa Crisol destaca la importancia de "ofrecer itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado de trabajo", facilitando así el acceso a sectores con alta demanda de empleo.

Los interesados en participar en los programas formativos de Crisol pueden obtener más información a través de los teléfonos 924.374.265 y 661.445.047, o a través del correo electrónico programa.crisol@merida.es.