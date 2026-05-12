La Policía Local de Mérida atendió 30 siniestros viales la semana pasada

Durante la semana del 4 al 10 de mayo la Policía Local registró un total de 30 incidentes relacionados con la siniestralidad vial.

Se instruyeron tres atestados para «juicio rápido»: dos por conducción sin haber obtenido nunca el permiso, en la calle Trujillo y en la Avenida de las Comunidades, y un tercero por conducción etílica en la calle Villagonzalo.

Destaca una colisión por alcance en cadena en la Avenida Reina Sofía, con seis vehículos implicados, que se saldó con tres personas heridas de carácter leve al no respetarse la distancia reglamentaria de seguridad.

En la Avenida Felipe VI, una conductora colisionó contra otro vehículo y se dio a la fuga, siendo localizada posteriormente arrojando una tasa positiva en alcoholemia. Del mismo modo, se localizó a un conductor que huyó tras alcanzar a un vehículo estacionado en la Avenida Campos Hoyos.

En el Camino del Peral, una conductora perdió el control del vehículo, subiéndose a la acera y colisionando contra un banco, lo que motivó la correspondiente declaración de daños a patrimonio municipal.

Se produjeron choques por no respetar señales de STOP (Calle Manuel Núñez), la prioridad de paso (Calles Adriano y Andrés Nieto Carmona) o al incorporarse a la circulación desde un estacionamiento (Calle Don Bosco).

En el marco de las labores de prevención y vigilancia, se realizaron 38 pruebas de alcoholemia con el resultado de 35 negativas y 3 positivas administrativas.