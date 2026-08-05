La piscina municipal del Diocles abre mañana al público tras finalizar las obras de remodelación

Los trabajos, adjudicados por un importe de 48.300 euros, han incluido la impermeabilización del vaso de la piscina, la renovación integral del alicatado y la construcción de una nueva rampa de acceso para facilitar el uso de la instalación a personas con movilidad reducida.

Aunque las obras finalizaron semanas atrás, la apertura se ha retrasado hasta este jueves para respetar los plazos técnicos necesarios para el correcto fraguado de los materiales empleados. Posteriormente, se procedió al llenado del vaso y al tratamiento y acondicionamiento del agua, garantizando así que la piscina pudiera abrir al público en las condiciones óptimas de uso e higiene.

Este complejo cuenta con una piscina de 25 metros, sumada a otra de chapoteo, con un aforo de 150 personas. Su horario será de 12:00 a 21:00 horas. Con esta reapertura, la piscina del Diocles se incorpora a la oferta de instalaciones municipales disponibles durante la temporada estival, sumándose a las piscinas de Guadiana, La Argentina, Las Abadías y la Ciudad Deportiva. De este modo, Mérida contará desde mañana con cinco piscinas municipales al aire libre en funcionamiento.

La apertura llega además en plena época de altas temperaturas, ampliando las alternativas de ocio y deporte para los vecinos de la ciudad y los visitantes durante el verano.