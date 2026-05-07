El gobierno local de Mérida destaca que la ciudad alcanza su cifra más baja de paro registrado en los últimos 20 años

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, ha destacado la bajada paulatina en relación con los datos de desempleo registrados en la ciudad durante el pasado mes de abril, en la que 159 personas han encontrado trabajo, situándose la cifra en 4.371 personas, lo que supone una "buena noticia" para la ciudad" y la cifra más baja en los últimos 20 años.

"Hay que retroceder al año 2006, veinte años atrás, para encontrar cifras similares de desempleo tan bajas en la ciudad de Mérida", ha aseverado Fuster.

De esta manera, ha subrayado el "avance significativo" que suponen estos datos que espera que se mantengan, a medida de que los planes de empleo del Ayuntamiento de Mérida se vayan convocando.

En este sentido, ha resaltado la gestión y el compromiso del equipo de gobierno en el impulso de políticas públicas "eficaces" en materia de empleo, así como en el desarrollo de eventos culturales, deportivos y turísticos para el progreso económico de la ciudad y la creación de empleo.

El portavoz municipal también ha agradecido el "esfuerzo" del tejido productivo, las empresas que tienen en Mérida una alianza "estratégica" para el desarrollo económico de la ciudad.

Además, ha resaltado la importancia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de España, que ha contribuido a que más de 22 millones de personas se incorporen, por primera vez, a la Seguridad Social, además de que más de la mitad de las personas empleadas sean mujeres, "un hito sin precedentes en el país que se ha consolidado gracias a la reforma laboral", señala en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Por último, Julio César Fuster ha puesto de manifiesto "el buen momento económico" que está experimentando la ciudad, gracias a sectores "clave" como la hostelería, la restauración y el turismo cultural y patrimonial.