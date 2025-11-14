La Asociación de Mujeres Malvaluna presenta su calendario de actividades con motivo del 25N

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha reafirmado este viernes el compromiso del Ayuntamiento de Mérida en la lucha contra la violencia de género, que es, a su vez, “una responsabilidad colectiva”. También ha subrayado la importancia de la cooperación entre instituciones, asociaciones y ciudadanía para avanzar en la lucha contra esta lacra y “seguir construyendo una Mérida más justa, más segura y más igualitaria”.

Aragoneses ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las actividades que la Asociación de Mujeres Malvaluna llevará a cabo con motivo del 25 de noviembre de este año, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que cuenta con la colaboración del consistorio emeritense.

Además, la delegada de Igualdad ha valorado la “colaboración constante” de la Asociación Malvaluna, “un referente con más de 30 años en nuestra región y en nuestra ciudad en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista”.

Por ello, ha señalado que las acciones que esta asociación llevará a cabo con motivo del 25N, “una fecha en la que reforzamos nuestro compromiso firme y decidido para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres”, se realizarán en Mérida a través de “diferentes proyectos que buscan no solo visibilizar esta realidad, sino también impulsar la prevención, la sensibilización y el acompañamiento a las víctimas”, ha aseverado Aragoneses.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 25N – ASOCIACIÓN MALVALUNA

En la presentación de estas actividades también han participado las técnicas de Igualdad de la Asociación de Mujeres Malvaluna, Alicia Ledesma y Alba Redondo. Esta última ha explicado que “aunque estas acciones sean puntuales”, en torno al 25N, “en Malvaluna luchamos cada día contra las violencias que sufren las mujeres”, por lo que, ha reclamado, “debería ser una responsabilidad social y política mantenerlo transversal durante todo el año”.

Respecto al programa de actividades previsto de cara al 25N, Redondo ha señalado que comenzarán el 19 de noviembre, de 17,00h a 19,00h, con un seminario online para “trabajar las violencias machistas digitales”, en colaboración con Fundación Mujeres.

El 20 de noviembre, a través de “un proyecto de sensibilización y prevención contra las violencias sexuales” se llevará a cabo la segunda edición del Foro Feminista, que tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, a las 17,30h. Un evento que incluye la ponencia “Historias de mujeres, historias de violencia”, a cargo de la historiadora del arte y divulgadora digital, Eugenia Tenenbaum.

De cara al 25N, se pondrá en marcha una campaña de mupis en “seis localizaciones” de la ciudad de Mérida, en la cual “trabajamos señalando al putero en diferentes plataformas como OnlyFans”, ha manifestado Alba Redondo.

Ese mismo día, ha avanzado, se llevará a cabo la manifestación del 25N 2025, que se iniciará en la Plaza de España y finalizará en el Templo de Diana de la capital extremeña.

Por último, el 27 de noviembre el Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá el “Encuentro Bolivia”, fruto de un proyecto de colaboración entre la Asociación de Mujeres Malvaluna y Alianza por la Solidaridad, donde “hablaremos con mujeres emprendedoras bolivianas sobre cambio climático y sostenibilidad para aunar experiencias y reconocer también el papel importante que tienen como precursoras de la tierra y la identidad de los lugares”, ha concluido Redondo.