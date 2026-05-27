El MIT Jazz inaugura sus Noches de Trajano con el concierto de Cristian de Moret y Antonio Lizana

El festival 'Las Noches del Trajano', enmarcado en la programación del Mit Jazz, ofrece este miércoles, 27 de mayo, un concierto gratuito al aire libre en el Arco de Trajano de Mérida, en el que actuarán Cristian de Moret y Antonio Lizana, en colaboración con Carolina 'La chispa' y Vahan Sofyan, en una propuesta musical entre flamenco y jazz.

Se trata de un evento en el que actuarán diversos grupos de jazz con diferentes estilos musicales y que se celebrará todos los miércoles, del 27 de mayo al 17 de junio, a partir de las 21,00 horas.

El festival ha sido presentado este martes por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, y el organizador de las Noches del Trajano del MIT Jazz, Alfonso Ramos, quienes han estado acompañados por el promotor del evento, Carlos Castaño.

En su intervención, Antonio Vélez ha explicado que con este festival se pretende combinar patrimonio y cultura para alcanzar "la excelencia, la calidad y proyectos innovadores que distingan a Mérida como la ciudad de las artes".

Por su parte, el organizador de las Noches del Trajano del MIT Jazz, Alfonso Ramos, ha destacado que Carolina 'La Chispa' fue ganadora de un Grammy y que "siempre es un honor contar con su colaboración".

Asimismo, ha destacado a Cristian de Moret y Antonio Lizana como dos de los "exponentes más importantes de España en la fusión con el flamenco", y ha añadido que la "unión de ambos será muy interesante por el nivel personal y profesional que presentan, por lo que será una noche increíble para todo aquel que quiera acercarse".

Finalmente, Alfonso Ramos ha asegurado que durante los conciertos en el Arco de Trajano se podrá "disfrutar del patrimonio, la gastronomía, la compañía y la buena música".

DISCO IBÉRICA

En la presentación de este evento también se ha anunciado el estreno de 'Disco Ibérica', de Chico Pérez y Sergio de Lope, junto a la Big Band Ciudad de Mérida, que se presentará el próximo 29 de mayo, en el Templo de Diana.

Así, el concierto dará comienzo a las 21,30 horas, con entrada libre, y contará con la dirección de Raúl Miguel y con artistas invitados como María Terremoto y Carolina 'La Chispa'.

El proyecto se materializará en una grabación discográfica y una serie de conciertos en los que "se fusionará el jazz con el flamenco, con el objetivo de presentarlo a los Latin Grammy en 2027".

Asimismo, el edil de Cultura ha valorado que se ha conseguido una "música cercana que transmite emoción y sensibilidad a través del flamenco", con la mezcla de culturas andaluza y extremeña, que "son una auténtica gozada".