Mérida suma 636 nuevos vecinos y vecinas incrementando su población en un 1,05%

La población de Mérida ha crecido en el último año un 1,05 por ciento, hasta los 61.349 habitantes a 1 de enero de 2026, frente a los 60.713 del año anterior, lo que supone un aumento de 636 personas.

"Este crecimiento no es fruto de la casualidad, sino de una política sostenida en el tiempo orientada a generar oportunidades, atraer inversión, mejorar los servicios públicos y hacer de Mérida una ciudad cada vez más habitable, moderna y competitiva", ha valorado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En este sentido, el gobierno municipal ha subrayado que estos datos reflejan la confianza de la ciudadanía en un modelo de ciudad que apuesta "por el progreso, la cohesión social y el desarrollo económico".

Asimismo, el consistorio ha señalado que el aumento del padrón tiene una "repercusión directa" en la financiación municipal, ya que la población oficial es uno de los principales indicadores para la distribución de recursos del Estado, lo que se traduce en una "mayor capacidad para reforzar los servicios públicos, mejorar infraestructuras y seguir impulsando políticas sociales y de empleo".

En este sentido, el equipo de gobierno ha insistido en que "cada nuevo vecino y vecina que elige Mérida no solo suma población, sino que aporta dinamismo, actividad económica y fortalece el papel de la ciudad como capital de Extremadura".

También ha recalcado que este crecimiento permite a Mérida "ganar peso institucional" y avanzar con "mayor solidez" en la defensa de sus intereses.

Por ello, ha puesto en valor que Mérida se consolida como una ciudad "atractiva para vivir, trabajar y emprender", gracias a una estrategia basada en la mejora de la calidad de vida, el impulso del turismo, la apuesta por la cultura y la generación de empleo.

"Frente a quienes instalan el discurso del estancamiento, los datos demuestran que Mérida avanza, crece y se posiciona como una ciudad de oportunidades", ha señalado el ayuntamiento.

Así, el consistorio ha defendido que el crecimiento poblacional registrado en 2026 "refuerza" la hoja de ruta del gobierno municipal, sustentada en "seguir construyendo una ciudad más fuerte, más dinámica y con mayor proyección de futuro, donde cada vez más personas deciden desarrollar su proyecto de vida".