Mérida retoma la campaña Conmigo no cuentes Festival' para concienciar sobre la violencia sexual en Navidad

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha la campaña 'Conmigo no cuentes Festival' con motivo de las fiestas navideñas, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre las violencias hacia las mujeres, especialmente la violencia sexual, en contextos de ocio.

Bajo el lema 'Actúa, respeta, cuida, no seas cómplice', la iniciativa busca fomentar relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes, en las que el consentimiento y el respeto sean los valores esenciales durante estas celebraciones.

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, ha destacado este martes que, se pretende acabar con la "cultura de la violación" y ha señalado que, desde 2016, "el ayuntamiento trabaja con diferentes formatos en todos los festejos que se celebran a lo largo del año en la ciudad.

Así, Aragoneses ha incidido en la campaña del año pasado 'Conmigo no cuentes', que sigue la misma línea y tiene como objetivo principal "concienciar a toda la ciudadanía de Mérida para prevenir y sensibilizar frente a las violencias machistas, mejorando la seguridad de las mujeres y combatiendo las agresiones sexistas, que suelen intensificarse durante los periodos festivos", según informa el Consistorio emeritense en nota de prensa.

Para ello, ha recordado que el día 29 se instalará un punto violeta, coincidiendo con la Fiesta de Preuvas en la Plaza de España, para trabajar junto al sector de la hostelería adherido a la campaña y al transporte público.

Finalmente, Aragoneses ha subrayado la importancia de que cualquier niña o joven de la ciudad pueda sentirse segura "al salir a disfrutar, siempre desde el consentimiento y el respeto, que son valores fundamentales, fomentando relaciones respetuosas e igualitarias entre los más jóvenes".