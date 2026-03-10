Mérida recreará un campamento militar romano con “Armilustrium & Castra Hiberna” en la Isla del Guadiana

Mérida acogerá este fin de semana la recreación histórica “Armilustrium & Castra Hiberna”, una actividad que transformará la Isla del Guadiana, junto al Puente Romano, en un campamento militar romano de invierno.

Organizada por diversas asociaciones recreacionistas de la ciudad, entre ellas Emerita Antiqva y Ara Concordiae, la iniciativa recreará la vida de las legiones romanas en los campamentos donde pasaban el invierno antes del inicio de las campañas militares.

En la actividad participarán alrededor de medio centenar de recreacionistas, que instalarán tiendas legionarias, estructuras militares y espacios de convivencia que permitirán mostrar al público cómo era la vida en un castra romano.

El programa incluirá desfiles legionarios, entrenamiento militar, recreaciones históricas y rituales religiosos, entre los que destaca el Armilustrium, una ceremonia de purificación de las armas dedicada al dios Marte que se celebrará en el Templo de Diana.

Uno de los momentos más llamativos será el desfile nocturno con antorchas por el Puente Romano, seguido de la recreación de la Danza de los Salios, sacerdotes guerreros vinculados al culto de Marte.

Con esta actividad, las asociaciones participantes buscan acercar la recreación histórica a la ciudadanía y a los visitantes, además de dar inicio simbólico a la temporada de recreación romana en la ciudad.