El SES invierte más de 1,2 millones en actuaciones de mejora y reforma de centros sanitarios del área de salud de Mérida

El Área de Salud de Mérida de Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 1.277.689,21 euros en mejoras de sus hospitales y centros sanitarios durante el año 2025, de los que 795.844,78 euros se han invertido en centros de salud de la región y los 481.804,43 euros, restantes, en los dos hospitales del área.

En concreto, entre las actuaciones de los centros de salud destaca la inversión de 292.230,80 euros para el Centro de Salud Urbano II de Mérida, en el que se incluye la creación de la nueva Unidad de Salud Mental Infantil. Al CS Urbano I se han destinado 109.378,06 euros para renovar áreas de rehabilitación y mejorar las cámaras de vacunas entre otras actuaciones.

Mientras tanto, el Centro de Salud Urbano III y Mérida Norte han contado en 2025 con inversiones de 60.641,98 y 41.682,43 euros respectivamente para diferentes obras para las cubiertas y sistemas de climatización, entre otros, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Al resto de centros sanitarios del Área de Salud se han destinado un total de 50.491,60 euros para diferentes obras y actuaciones de mejoras y reformas estructurales, como la reforma del área de rehabilitación del CS San José de Almendralejo o la digitalización de salas del Centro de Salud de Aceuchal.

Por otro lado, entre las mejoras efectuadas en 2025 en el Hospital de Mérida, el SES destaca la creación y ampliación de consultas en el área de Rayos, los nuevos espacios en Farmacia Hospitalaria, o las intervenciones para reforzar la climatización y la eficiencia energética del centro.

Por su parte, en el Hospital Tierra de Barros destaca la impermeabilización de aljibes, o la sustitución de sistemas de cloración y del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

En total, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido un total de 371.436,70 y 110.367,73 euros en los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, respectivamente.

Estas actuaciones demuestran, a juicio del Ejecutivo regional, el "compromiso del SES con la mejora de sus centros sanitarios para garantizar que profesionales y usuarios cuenten con entornos modernos, accesibles y preparados para responder a las necesidades actuales", concluye.