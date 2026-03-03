Mérida acogerá un curso presencial y gratuito para que la ciudadanía aprenda a realizar trámites en Internet

La Biblioteca Pública del Estado ‘Jesús Delgado Valhondo’ de Mérida acogerá en abril una formación, presencial y gratuita, dirigida a toda la población interesada en aprender a gestionar trámites administrativos por Internet.

Los cursos se llevan a cabo por Fundación Cibervoluntarios dentro del programa ‘Yo Conecto’. El plazo de inscripción ya está abierto en la página web www.yoconecto.org o llamando al teléfono 674 72 76 23.

‘Apps útiles para la gestión de trámites en Internet’ se desarrollará del 13 al 16 de abril en horario de mañana y tarde. Así, los lunes y miércoles, la actividad formativa se impartirá de 10:00 a 13:00 horas, y los martes y jueves será de 17:00 a 20:00 horas.

Al finalizar los cursos, las personas participantes recibirán un certificado que acredita los conocimientos y las competencias adquiridas.

Yo Conecto es una iniciativa que la Fundación Cibervoluntarios lleva a cabo en todo el territorio español con el objetivo de que la ciudadanía logre desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital e integre las herramientas tecnológicas a su alcance para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social.

Los cursos presenciales y gratuitos de Yo Conecto se desarrollan por toda España y abordan temáticas diversas como iniciación al mundo digital, Internet seguro, comunicación y videollamadas, trámites con la Administración electrónica y la banca digital, impulso de negocios en Internet, creación de un CV digital y búsqueda de empleo online, marketing digital y redes sociales, conocer plataformas de ocio, salud y aprendizaje, entre otros.

Los cursos se estructuran por todo el territorio en función de dos perfiles principales: ciudadanía de 18 a 59 años, que reciben formación orientada a fortalecer competencias digitales para la vida diaria, el trabajo y la participación social; y mayores de 60 años, con contenidos adaptados a su ritmo de aprendizaje dirigidos a fortalecer su autonomía digital, su seguridad digital y un uso práctico de herramientas para la vida cotidiana.

Todos los cursos de Yo Conecto tienen un componente práctico, donde los participantes ‘aprenden haciendo’. Los contenidos se basan en situaciones reales, priorizando el uso seguro y eficiente de herramientas digitales que respondan a los desafíos actuales. Además, las formaciones se adaptan al perfil del alumnado, tanto en lo relativo a los contenidos como a las dinámicas prácticas.