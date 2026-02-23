JORNADAS EDUCATIVAS

'Diseño al límite', las jornadas que llegan a Mérida para conocer lo más destacado del diseño gráfico y diseño de interiores

Las jornadas se desarrollarán en horario de mañana y tarde en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) celebrará la segunda edición de las jornadas 'Diseño al límite' los próximos 26 y 27 de febrero, que contará con la presencia de algunos de los estudios y profesionales más destacados del panorama nacional en diseño gráfico y diseño de interiores.

Por ello, durante dos jornadas intensivas, el alumnado trabajará directamente con diseñadores de referencia como Rafael Llompart Machuca, T.O.T. Studio, Carlos Quevedo Rojas y Tavo Studio, en un programa que combina conferencias, mesas redondas con egresados y talleres prácticos simultáneos, según indica la EASD en nota de prensa.

Asimismo, las sesiones abordarán temas como la interacción entre disciplinas, los límites en la creación de espacios, la identidad visual o la construcción del universo gráfico de un proyecto musical.

Con esta iniciativa, la EASD Mérida refuerza su apuesta por conectar la formación académica con la realidad profesional del sector, consolidando estas jornadas como una "cita destacada dentro del ámbito creativo regional".

