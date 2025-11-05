Se inicia el proyecto de reforma y mejora de la eficiencia energética de la fachada principal del Ayuntamiento y la Casa Oliart

La empresa Al Senera Obras y Servicios SLU, adjudicataria del contrato de reforma y mejora de la fachada principal del Ayuntamiento, siguiendo la línea de actuaciones que, en materia de eficiencia energética, se están llevando a cabo en todos los edificios municipales ha iniciado en la jornada de hoy los trabajos contemplados en el pliego de condiciones.

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses desde la firma del contrato, tiene un presupuesto de adjudicación de 79.860 euros IVA Incluido procedentes del Remanente positivo de tesorería e incluye el refuerzo y pequeña ampliación del vuelo del balcón del Salón de Plenos de la fachada principal, puesto que este se encuentra en un estado un poco inestable y es muy reducido y una revisión total de la cubierta del edificio.

Además, se actuará en la remodelación de toda la fachada para evitar problemas de filtraciones y humedades, así como la recuperación de elementos de la misma, canalización de cableado y sustitución de las bajantes de recogida de agua de lluvia.

También se sustituirán las carpinterías de los balcones existentes en la fachada el edificio de la Casa Oliart, actualmente de madera con cristales simples, por unidades de pvc en color marrón. Los trabajos finalizarán con el pintado de ambas fachadas.