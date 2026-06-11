La fiesta del Orgullo Regional 2026 contará con Soraya Arnelas y Samantha Hudson en un mes repleto de actividades

El Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con Extremadura Entiende, Fundación Triángulo y Perro Verde, desarrollará un programa de 25 actividades, entre las que se incluyen talleres, conferencias, presentaciones literarias y otros eventos con motivo del Orgullo LGTBIQ+, que convertirán la capital autonómica en "un espacio de color y diversidad".

Bajo el lema 'Orgullo y resistencia', se pretende poner en valor los derechos y libertades conseguidos, así como reivindicar la libertad "sin que nadie diga cómo deben ser", y la "resistencia frente al odio y la intolerancia".

El programa ha sido presentado este jueves por la delegada de LGTBI y Diversidad del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor; la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos; y la técnica de Fundación Triángulo, Beatriz Retamar.

En concreto, las actividades arrancarán este viernes, día 12, con un taller de tejido y la exposición 'Diversidad y Arte' de la Fundación Triángulo en el patio del Ayuntamiento de Mérida, realizada por artistas extremeños.

El sábado, día 13, a las 10,00 horas, tendrá lugar el izado de la bandera multicolor, con el pregón de la monologuista, ilustradora y comunicadora Elsa Ruiz, en el Parque de las Siete Sillas.

Asimismo, durante las dos semanas de celebración se desarrollarán numerosas actividades gratuitas, entre las que destacan dos presentaciones literarias. Una a cargo de Mar Mores, con su libro 'Catorce segundos para una vida', y otra del comunicador emeritense Daniel Broncano, cuyo libro 'Malospelos' ha sido galardonado con el premio Tinta y Pluma de Literatura Juvenil LGTBI.

Además, habrá un concierto en el Conservatorio Superior de Música 'Esteban Sánchez', que repasará el cancionero de Federico García Lorca, haciendo hincapié en la "importancia" de la música para la recuperación de la memoria histórica.

También se celebrará el concierto 'Euromisión' en el Teatro María Luisa, donde el coro Juan del Encina de Mérida interpretará canciones de Eurovisión y los asistentes podrán votar por la que más les guste.

A su vez, habrá dos proyecciones cinematográficas con sus respectivos coloquios posteriores, así como espectáculos de artes escénicas con juegos de teatro y humor en el Centro Cultural La Antigua, a cargo de Blanca Ruiz.

Igualmente, en el Templo de Diana se celebrará un escape room durante los próximos fines de semana (sábado y domingo), así como distintos talleres de tejido, cerámica 'Un corazón y mil colores' y el de maridaje de gildas 'Como distintos ingredientes constituyen un matrimonio diverso', ambos con inscripción previa.

ACERCAR EL RESPETO A TODOS

Por su parte, la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca V ofrecerá una actividad formativa sobre la realidad del colectivo LGTBI y otra sobre 'Realidades intersexuales', organizada por Extremadura Entiende, para dar a conocer el significado de las letras, ya que "son las que más odio reciben en todos los ámbitos".

En este sentido, Extremadura Entiende también llevará a cabo una actividad en una piscina de Mérida para "acercar, desde el humor y la diversión, a las familias el respeto a todas las personas"; un taller de 'Pinta y Come, por la diversidad', en colaboración con Plena Inclusión Mérida, y una jornada de cultura y humor en el bar Maruja Limón Pub con Manuelita I.

Asimismo, DiverCeres llevará a cabo un Torneo de Voleibol LGTBIQ+ y una ruta de patinaje por las calles de la ciudad por la diversidad; y los más pequeños tendrán cuentacuentos.

La Fundación Triángulo desarrollará el 22 de junio, a las 19,00 horas, un visionado y un coloquio del largometraje 'Te estoy amando locamente', con la actriz y activista Lola Buzón, para hablar de la memoria histórica, el avance de derechos y la lucha en España de las personas LGTBI, así como de lo que aún queda por hacer.

El viernes 26 de junio, a las 10,00 horas, la Fundación Triángulo también se encargará de los talleres 'Realidades diversas', con el alumnado de las escuelas profesionales de Mérida.

El programa culminará con la manifestación del 28 de junio, convocada por Fundación Triángulo Extremadura, DiverCeres y Extremadura Entiende, en el Parque López de Ayala de Mérida, a las 20,00 horas.

El recorrido continuará por la Avenida de Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Plaza del Rastro y Cava, y finalizará en el Paseo de Roma, donde se realizará la lectura del manifiesto a las 21,00 horas. A continuación, tendrán lugar los conciertos de Soraya Arnelas y de la actriz, cantante y activista Samantha Hudson.

NI UN PASO ATRÁS

La delegada de LGTBI y Diversidad, Pilar Amor, ha señalado que el informe del Estado del Odio, publicado en 2025 por la Federación Estatal de Entidades LGTBI, demuestra cómo la LGTBI fobia se intensifica año a año, con los delitos de odio infradenunciados en los últimos años en torno al 80 por ciento.

Ante este escenario, "no se puede consentir ni un sólo paso atrás en los derechos adquiridos por el colectivo LGTBI", ha añadido Amor.

Asimismo, ha subrayado el refuerzo del compromiso del Ayuntamiento de Mérida con el colectivo, "no blanqueando el discurso de ningún partido político y posicionándose en el centro de la defensa de los derechos constitucionales de visibilidad y lucha colectiva".

"La capital autonómica es y debe ser una ciudad educadora, libre de odio y comprometida en su labor institucional con no dar un paso atrás en los derechos conquistados", ha concluido Amor.

De su lado, la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, ha mostrado su orgullo de "ser quienes somos y de lo que se está consiguiendo en Extremadura", con el apoyo de las entidades y administraciones que "mantienen su respaldo a esta lucha y a la visibilidad del colectivo".

Además, ha indicado que la "resistencia es importante y que es necesario evitar que se dé un paso atrás en los derechos conseguidos".

Finalmente, la técnica de Fundación Triángulo, Beatriz Retamar, ha explicado que se trata de actividades en las que se van a crear una serie de espacios de encuentro, de diálogo y de formación, que a su juicio "tanta falta hacen para sensibilizar" a la población de toda la región, porque, "al final, es orgullo regional".