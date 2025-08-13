Mérida estrena un nuevo mapa turístico de la ciudad en el que destaca la accesibilidad, la información y la tecnología

El delegado de Turismo, Felipe González, ha presentado esta mañana el nuevo mapa turístico de la ciudad, del que se han editado 200.000 ejemplares. Un nuevo recurso que viene a mejorar y modernizar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

González ha explicado que este nuevo plano “supone un paso adelante en materia de accesibilidad, información y tecnología. Entre sus principales novedades, destaca el que sea bilingüe, en español e inglés, facilitando la comprensión a nuestros visitantes internacionales”.

También ha destacado la apuesta por la accesibilidad “pensando también en las personas daltónicas, con una paleta de colores adaptada y fácil de distinguir. Además hemos implementado todas las calles con plataforma única de la ciudad de cara a facilitar a las personas con movilidad reducida la información de las calles accesibles de Mérida”.

El plano incluye iconos visuales actualizados que representan los principales monumentos de nuestra ciudad, facilitando su identificación y localización y ha incorporado una serie de rutas destacadas, en este sentido “los principales caminos turísticos y culturales que atraviesan Mérida, como la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, el Camino de Santiago y el Vía Martirum”.

Así mismo recoge un apartado con los horarios de los monumentos tanto de verano como de invierno y el enlace para adquirir las entradas a la Web del Consorcio de la Ciudad de Mérida, así como el mapa de situación y los teléfonos Por otra parte, el plano cuenta con un apartado exclusivo llamado “Mérida

Eventos”, donde se ofrece una breve pero completa descripción de nuestras principales citas culturales, festivas como son la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, Emerita Lvdica,el Festival Internacional de Teatro Clásico y el Stone & Music Festival, que cada año atrae a miles de personas a sus conciertos.

Dando un paso más en la digitalización de la experiencia turística, el plano incluye varios códigos QR que permite al visitante acceder directamente a información turística ampliada, APP “Visit Mérida”, Mérida Accesible, Museo Nacional de Arte Romano, Plano de Extremadura, Mérida, Mérida Pet Friendly y el decálogo del Turista responsable

González ha destacado que este plano es mucho más que un mapa, “es una herramienta que refleja el compromiso de Mérida con un turismo de calidad, accesible, informado y culturalmente rico”.

Ha concluido señalando que Mérida se sigue consolidando como un destino referente, “y este nuevo plano es un paso más en esa dirección y completa los recursos turísticos que desde la oficina de turismo se ofrecen al visitante junto a la guía accesible, los planos en braille, la guía de arte urbano”.