Extremadura celebrará este sábado el Día del Turismo con actividades en el Acueducto de los Milagros de Mérida

Extremadura celebrará este sábado, día 27, el Día Mundial del Turismo en el Acueducto de los Milagros de Mérida con actividades como vuelos en globo cautivo, rutas guiadas, talleres infantiles, catas gastronómicas o una exposición mural del colectivo de artistas Urban Sketchers.

Del mismo modo, los asistentes podrán disfrutar de food trucks y una actuación musical de Swing Ton Ni Song, seguida de animación con DJ y un espectáculo titulado 'La Noche Mágica', que combinará la música con la luz de tres globos aerostáticos.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado las actividades este miércoles en rueda de prensa y ha recordado que el Día Mundial del Turismo es una celebración impulsada por la Organización Mundial del Turismo y con la que se quiere contribuir a sensibilizar sobre el valor social, cultural y económico de este sector.

Cada año esta efeméride tiene un lema y en el 2025 es 'Turismo y Transformación Sostenible', una idea que, según Bazaga, transmite el poder del turismo para fomentar la paz, un futuro más sostenible y resiliente para todos.

En este marco, la región ha organizado una serie de actividades que este año se concentrarán en Mérida, como capital autonómica y una de las ciudades turísticas "más importantes" de Extremadura.

De este modo, la explanada del Acueducto de los Milagros se convertirá en el escenario de una jornada lúdica gratuita con más de 20 actividades pensadas para todos los públicos.

Así, habrá rutas guiadas por el patrimonio de Mérida con itinerarios que incluirán enclaves como la Basílica de Santa Eulalia, el Circo Romano, la Alcazaba o el Arco de Trajano con horarios de mañana y tarde.

También, las personas que se acerquen a esta jornada podrán disfrutar de vuelos en globo cautivo entre las 10,00 y las 12,00 horas siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

De igual modo, se contará con la presencia de artistas urbanos del colectivo Urban Sketchers, que plasmarán en sus cuadernos la esencia de la ciudad y cuyas creaciones se integrarán en un gran mural que podrá visitarse desde las 19,00 horas tarde hasta la medianoche.

Por su parte, el público infantil podrá participar en talleres de gastronomía, cerámica romana o chapas turísticas y en juegos como la búsqueda del tesoro en los alrededores del Acueducto de los Milagros.

Durante toda la celebración se habilitará además un punto de información de la Dirección General de Turismo para dar a conocer entre los participantes los productos y proyectos turísticos de la región.

CAMPAÑA 'EXTREMADURA EXTRAORDINARIA'

Por otro lado, la consejera extremeña también ha presentado la nueva campaña de promoción turística de la marca Extremadura Extraordinaria, que tendrá difusión a nivel regional, nacional e internacional.

El concepto creativo de la misma, como ha explicado Victoria Bazaga, desarrolla el doble sentido de la palabra extraordinaria, que significa excepcional, pero también significa extra. "Ese valor añadido que ofrece Extremadura en ámbitos, insisto, como la cultura, la naturaleza, la gastronomía o el turismo rural", ha dicho.

Esta campaña gira en torno al poder transformador de un viaje a Extremadura, donde experimentar y vivir lo extraordinario, contemplar el cielo estrellado, recorrer un puente romano con siglos de historia, perderse en bosques llenos de magia o saborear un queso artesanal.

El desarrollo incluye la producción de un spot central, así como piezas dedicadas a productos turísticos específicos, como la cultura, la naturaleza o la gastronomía, que se adaptará a distintos formatos para prensa, radio y redes sociales.

El spot incluye 12 localizaciones elegidas siguiendo criterios de equilibrio territorial, con seis de la provincia de Cáceres y seis de la provincia de Badajoz, que trasmiten valores, productos y experiencias turísticas de Extremadura, generando con ello "recuerdo e interés en la compra del público en general".

En ella se muestran los recursos patrimoniales, culturales, de naturaleza, aves, cielo, agua y "productos estrellas" como el jamón ibérico de bellota, que forman parte del paisaje gastronómico extremeño.

Cabe señalar que entre las localizaciones se encuentra la Plaza Alta y Alcazaba de Badajoz, el Parque Nacional de Monfragüe, el Teatro Romano de Mérida, el Museo Helga de Alvear, la Plaza Chica y Grande de Zafra, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y la Ermita de la Virgen del Ara de Fuente del Arco, entre otras.

Bazaga también ha indicado que el plan de medios contempla la presencia en cabeceras de prensa regional, nacional, en papel y digitales, en revistas especializadas de turismo y de estilo de vida, en radio con cuñas y microespacios y en plataformas online en las que se prevén como mínimo tres millones de impresiones en redes sociales.

La campaña se enmarca en la estrategia global de promoción turística de la Junta de Extremadura que busca consolidar a la región como destino turístico de interior "de referencia".

"Hoy damos un paso más en esta dirección. Extremadura ya es un destino reconocido y premiado que sabe proyectar al mundo su autenticidad, su riqueza patrimonial y cultural, la calidad de su gastronomía y la belleza de su naturaleza", ha subrayado la consejera extremeña.

La nueva campaña cuenta con una inversión de 238.000 euros y durará aproximadamente unos tres meses, a la que seguirá otra. "Saben que es la herramienta de venta del turismo es la promoción en todas sus variables y siempre tener soportes cada vez más actualizados y que den oportunidad a más espacios y a más sitios", ha aseverado.