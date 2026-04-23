La Diputación de Badajoz, Eduardo Acedo y Ángela Rodríguez Farelo, Premios Agripa de Emerita Lvdica 2026

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de los V Premios Agripa, en el marco de la celebración de la XVI edición de Emerita Lvdica, unos galardones que reconocen la labor de personas e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo, consolidación y proyección de esta fiesta de recreación histórica.

Estos premios, creados en 2022, tienen como objetivo poner en valor el compromiso con el rigor histórico, la participación ciudadana y el impulso turístico y cultural de un evento que se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional.

En esta edición, el Premio Marco Agripa a la Institución ha sido concedido a la Excma. Diputación de Badajoz, en reconocimiento a su apoyo firme, continuado y estratégico desde los inicios de Emerita Lvdica. Su implicación ha resultado clave para el crecimiento del evento, contribuyendo a su consolidación como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la ciudad y de toda la provincia. Además, su respaldo ha permitido reforzar la proyección exterior de Mérida, situándola como destino destacado dentro del panorama de la recreación histórica en Europa.

En la modalidad individual, el galardón ha sido otorgado ex aequo a Eduardo Acedo y Ángela Rodríguez Farelo, por su destacada trayectoria y compromiso con Emerita Lvdica desde sus primeras ediciones. Ambos han desempeñado un papel fundamental en el diseño y elaboración de vestuario romano, aportando rigor histórico, creatividad y una cuidada atención al detalle que ha contribuido decisivamente a elevar la calidad y autenticidad de la recreación.

En el caso de Eduardo Acedo, su labor ha destacado también en el ámbito de la dirección artística y la divulgación, impulsando talleres y actividades formativas abiertas a la ciudadanía, así como iniciativas destinadas a difundir el conocimiento sobre la indumentaria en la antigua Roma.

Por su parte, Ángela Rodríguez Farelo ha aportado una sólida trayectoria en el diseño y confección de vestuario, contribuyendo de manera significativa a la calidad estética del evento y a la caracterización de los distintos grupos participantes.

La concesión de estos premios pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con el reconocimiento del trabajo y la dedicación de quienes han hecho posible que Emerita Lvdica continúe creciendo año tras año, consolidándose como una cita imprescindible que combina historia, cultura y participación ciudadana.