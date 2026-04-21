Los I Juegos Grecolatinos reunirán en el Circo Romano de Mérida a alumnos extremeños y madrileños el próximo 28 de abril

La primera edición de los Juegos Grecolatinos de Mérida, organizada por el IES Santa Eulalia, se celebrará el próximo 28 de abril en el Circo Romano y contará con la participación de 15 centros educativos de Mérida y Extremadura, junto a uno de Madrid, y la presencia de 300 alumnos.

La actividad se desarrollará de 09,00 a 19,00 horas y está dirigida a escolares de primero a cuarto de ESO y Bachillerato, con la asistencia de unas 1.000 personas entre profesorado, organización, alumnado y público.

Este proyecto educativo, cultural y deportivo ha sido presentado este martes por el delegado de Turismo, Felipe González; el director del IES Santa Eulalia, Felipe Gómez, y el representante del profesorado del centro, Antonio Vas, quienes han indicado que la iniciativa se integra en la decimosexta edición de Emerita Lvdica.

Además, se trata de un encuentro que pretende reforzar el carácter interterritorial mediante el impulso de actividades extraescolares en los centros educativos y la reivindicación de la cultura griega y romana.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En concreto, los juegos se compondrán de un equipo de 20 atletas de cada centro educativo participante, que irán ataviados con túnicas facilitadas por el Ayuntamiento de Mérida y llevarán dorsales especiales escritos en la piel con rotulador.

Así, a las 09,00 horas, en el Circo Romano, se recibirá a los participantes y asistentes con un desfile en el que los atletas portarán sus estandartes. Posteriormente, tendrá lugar la ceremonia de inauguración, con una ofrenda a los dioses y comenzarán las fases clasificatorias de los juegos hasta las 14,30 horas.

La competición consistirá en tres pruebas: la 'Prueba de estadio', en la que los participantes realizarán una carrera de velocidad a pie de 192 metros; el 'Diaulo', que consiste en recorrer dos veces la longitud del estadio (ida y vuelta), sumando aproximadamente 384 metros; y el 'Dólico', en el que recorrerán 1.536 metros.

Además, se celebrará el pentatlón, que incluirá carrera a pie, lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud y lucha grecolatina con reglamento adaptado.

Asimismo, durante la mañana se llevarán a cabo actividades culturales y recreativas como representaciones teatrales, concursos de recitación poética, que serán evaluados por los profesores mediante rúbricas previamente elaboradas y talleres organizados por los centros educativos.

Ya por la tarde, en los jardines situados en la parte trasera del Circo Romano, tendrá lugar una convivencia. Asimismo, entre las 16,00 y las 17,00 horas se celebrarán las fases finales de los juegos.

Se entregarán 20 premios correspondientes a las pruebas de competición, en las categorías masculina y femenina, que consistirán en coronas de olivo, así como al certamen de poesía, en el que el ganador o ganadora interpretará un himno triunfal al estilo de la Grecia clásica.

Por último, el encuentro contará con una ceremonia a cargo de la Academia de Danza Isadora, cuyos alumnos ofrecerán un espectáculo inspirado en el mundo clásico.

REFERENTE EN TURISMO CULTURAL

El delegado de Turismo, Felipe González, ha indicado que se trata de una "experiencia inmersiva", una apuesta por el valor del patrimonio arqueológico de Mérida que "refuerza la estrategia del ayuntamiento como destino de referencia en turismo cultural".

Asimismo, ha señalado que los Juegos Grecolatinos en el Circo Romano serán un "espacio de educación histórica que fusiona deporte, cultura y patrimonio", ya que generan "una importante actividad económica al atraer visitantes y difundir la identidad histórica de la ciudad".

A su vez, González ha dedicado unas palabras al IES Santa Eulalia, al que ha elogiado por "su constante iniciativa", destacando el éxito del Festival Grecolatino y su "muy elevada participación de jóvenes que se acercan a conocer Mérida y los textos clásicos, tan importantes en la educación".

Por su parte, el director del IES Santa Eulalia, Felipe Gómez, ha subrayado que se trata de "una aventura que comienza, pero que espera que continúe en el tiempo", ya que las competiciones son reales, y ha calificado como "un lujo" la implicación del Ayuntamiento de Mérida en la vida cultural y educativa de la ciudad.

Finalmente, el representante del profesorado del centro, Antonio Vas, ha animado a la ciudadanía a disfrutar de las competiciones deportivas, alentar a los atletas y a colaborar en este "magnífico festival" que es Emerita Lvdica.