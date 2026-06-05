POLÍTICA

Carmen Calvo ofrece este viernes en Mérida una conferencia por el quinto centenario del Consejo de Estado

Posteriormente, a las 11,45 horas, Carmen Calvo pronunciará la conferencia titulada 'Consejo de Estado y democracia' que presentará el alcalde. Este acto tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento

Europa Press

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Carmen Calvo ofrece este viernes en Mérida una conferencia por el quinto centenario del Consejo de Estado
Carmen Calvo ofrece este viernes en Mérida una conferencia por el quinto centenario del Consejo de Estado | Europa Press

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, realiza este viernes, día 5, una visita institucional al Ayuntamiento de Mérida, tras la que pronunciará una conferencia en el salón de plenos, en el marco de los actos de conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado este año 2026.

A su llegada a la institución a las 11,25 horas, Calvo será recibida por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, saludará a la corporación municipal y firmará en su Libro de Honor, informa en nota de prensa el Consejo de Estado.

Posteriormente, a las 11,45 horas, Carmen Calvo pronunciará la conferencia titulada 'Consejo de Estado y democracia' que presentará el alcalde. Este acto tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento.

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