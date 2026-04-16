Hauser cancela su concierto en Mérida previsto para el 5 de junio por un "problema de salud temporal"

El Festival Stone&Music ha anunciado la cancelación del concierto que el violoncelista Hauser tenía previsto ofrecer el próximo 5 de junio en el Teatro Romano de Mérida por motivos de salud.

Según recoge en un comunicado, el artista se ha visto obligado a cancelar sus próximos conciertos debido a "un problema de salud temporal que requiere atención inmediata y reposo", así como remarca que "no ha sido una decisión fácil", especialmente teniendo en cuenta el trabajo, el cuidado y la planificación que todos han dedicado a estos espectáculos.

"Estamos profundamente agradecidos por el apoyo, la confianza y el esfuerzo de nuestros promotores y colaboradores, que hacen posible estos eventos, y lamentamos sinceramente los inconvenientes y la decepción que esta situación pueda ocasionar", añade el comunicado.

Una decisión, continúa, que se ha tomado siguiendo "recomendaciones médicas, priorizando su salud y su capacidad para continuar actuando a largo plazo", al tiempo que remarcan que se trata de una situación temporal y que Hauser está "plenamente comprometido con su recuperación".

El artista señala a sus fans y al público en general que lamenta "profundamente" no poder actuar según lo previsto, ya que tenía una "gran ilusión por reencontrarse con su público", por lo que este "desenlace es tan decepcionante" para él como para sus seguidores.

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Por su parte, el festival aclara que el importe de las entradas adquiridas de forma online se devolverá automáticamente a partir del 22 de abril a través del mismo método de pago utilizado en la compra.

En el caso de las entradas adquiridas de forma física, la devolución podrá realizarse en la taquilla ubicada en la Plaza de España de Mérida los días 22, 23 y 24 de abril.

La organización del Stone&Musicc Festival desea a Hauser una pronta y completa recuperación, con el deseo de que pueda regresar a los escenarios lo antes posible.