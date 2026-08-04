La Cripta de Santa Eulalia vuelve a abrir al público con una nueva musealización que permite recorrer la historia de Mérida desde época romana

La Cripta de la Basílica de Santa Eulalia vuelve a abrir sus puertas al público después de una renovación integral que actualiza su musealización y mejora las condiciones de conservación, seguridad y visita de uno de los enclaves arqueológicos más singulares de Mérida.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha participado en la reapertura de este espacio, una actuación que permite acercar al visitante, de una forma más didáctica y accesible, la compleja evolución histórica de este enclave, desde la época romana hasta la Edad Contemporánea.

Rodríguez Osuna ha señalado que “estamos ante un espacio absolutamente único, uno de esos lugares que hacen que Mérida sea una ciudad diferente, porque aquí podemos contemplar y comprender nuestra historia a través de los restos que se han conservado bajo la actual Basílica de Santa Eulalia”.

Para el alcalde, la reapertura de la cripta supone “una magnífica noticia para Mérida y para todas las personas que nos visitan”, ya que “no se trata solamente de volver a abrir un espacio patrimonial, sino de hacerlo con una nueva mirada, con nuevos recursos y con una explicación mucho más clara de todo lo que aquí ocurrió a lo largo de los siglos”.

“En Mérida tenemos la enorme responsabilidad de conservar nuestro patrimonio, pero también de explicarlo y hacerlo comprensible”, ha afirmado Rodríguez Osuna, quien ha añadido que “la mejor manera de proteger nuestro patrimonio es conseguir que la ciudadanía lo conozca, lo valore y lo sienta como propio”.

La intervención, desarrollada por el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, se ha realizado más de treinta años después del acondicionamiento de la cripta para su visita pública, tras las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la década de 1990. El proyecto supone una renovación integral adaptada a los actuales criterios de conservación, interpretación patrimonial y difusión.

El alcalde ha incidido también en el carácter excepcional del enclave, “cuando hablamos de Mérida hablamos muchas veces de nuestros grandes monumentos, pero hay espacios como esta cripta que nos permiten entender de dónde venimos y cómo se ha ido transformando nuestra ciudad”.

En este sentido, ha destacado que “bajo la Basílica de Santa Eulalia tenemos una parte fundamental de nuestra historia”, y ha considerado que la nueva musealización “nos ayuda a mirar de otra manera ese patrimonio y a descubrir todo lo que hay detrás de los restos arqueológicos que estamos contemplando”.

PRINCIPALES ACTUACIONES

La nueva propuesta expositiva incorpora panelería interpretativa, ilustraciones, una maqueta interactiva, una línea del tiempo, la reubicación de piezas arqueológicas y una réplica de la inscripción de Eleuterio. Estos recursos se integran en el propio recorrido para facilitar al visitante la comprensión de la evolución histórica del enclave.

El recorrido se articula a través de distintos puntos de parada que permiten conocer el martyrium de Santa Eulalia, la cripta de los Arcos o mausoleo de los Obispos, la transformación de una casa romana del siglo I en un área funeraria cristiana a partir del siglo IV y la construcción de una gran basílica en el siglo V, que sustituyó al primitivo túmulo.

La visita permite además acercarse a las etapas sueva y visigoda y conocer la importancia de Las Vidas de los Santos Padres Emeritenses, una fuente histórica del siglo VII fundamental para comprender la evolución del conjunto.

“Este lugar nos habla de la Mérida romana, de la Mérida cristiana, de la Mérida visigoda y de la Mérida medieval y moderna. Es, en definitiva, un auténtico libro de nuestra historia que ahora podemos leer de una forma mucho más sencilla”, ha señalado el alcalde.

Rodríguez Osuna ha puesto también en valor la incorporación de nuevas piezas arqueológicas a la cripta, entre ellas una inscripción funeraria de los siglos IV-V, una barrotera de cancel del siglo V y un cimacio del siglo VI. Las piezas, realizadas en mármol y procedentes de las excavaciones realizadas en el interior de la basílica a principios de la década de 1990, permiten contextualizar aspectos relacionados con la arquitectura litúrgica, la ornamentación y la memoria funeraria del conjunto.

“Cada pieza, cada inscripción y cada resto arqueológico nos aporta información y nos ayuda a reconstruir la historia de Mérida”, ha explicado el alcalde, quien ha subrayado que “nuestro patrimonio no es algo estático, sino algo que seguimos investigando, descubriendo y compartiendo con quienes viven en nuestra ciudad y con quienes vienen a conocernos”.

La actuación ha incluido, además, la renovación integral de la instalación eléctrica y de la iluminación museográfica mediante tecnología LED, la actualización de las condiciones de seguridad, la adecuación de elementos metálicos y la mejora de la percepción del espacio, siguiendo la línea cromática empleada en otros recintos monumentales gestionados por el Consorcio.

El proyecto incorpora igualmente criterios contemporáneos de accesibilidad cognitiva, interpretación patrimonial y adecuación técnica, con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes recorren este espacio y facilitar la comprensión de su compleja evolución histórica.

Para Rodríguez Osuna, esta intervención demuestra que “Mérida continúa avanzando en la conservación y puesta en valor de su patrimonio”, al tiempo que “seguimos trabajando para que todos estos espacios sean cada vez más accesibles y para que puedan ser disfrutados y comprendidos por el mayor número posible de personas”.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha destacado que “ los trabajos realizados nos permiten una lectura nueva de este espacio terráneo, porque el patrimonio no solamente hay que conservarlo, hay que dar a conocerlo y para eso también hay que entenderlo y este centro ahora nos lo permite. No olvidemos que este es un lugar cristiano de culto cristiano, y no olvidemos que aquí están las raíces también de nuestra querida ciudad de Mérida”.