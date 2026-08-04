El PP de Mérida critica que el ayuntamiento "sacrifique" inversiones en colegios por su "enfrentamiento" con la Junta

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida considera un perjuicio de "grandes dimensiones" para la ciudad la decisión adoptada por el Ayuntamiento de no solicitar las ayudas convocadas por la Junta de Extremadura para financiar obras de mejora de la eficiencia energética en los centros educativos públicos de titularidad municipal.

Esta decisión implica "dar la espalda" a una subvención que permitiría sufragar hasta el 80 % del coste de las actuaciones en los centros escolares de Mérida. "Por decisión expresa del Partido Socialista, Mérida deja de ingresar una importante suma de dinero. El alcalde de Mérida ha decidido instalarse en el rechazo continuo a todo lo que provenga de la Junta de Extremadura, en lugar de crear y mantener lazos de unión con cualquier administración si eso significa el bien para Mérida", señalan los 'populares'.

Un total de 135 municipios extremeños han concurrido a esta convocatoria para modernizar sus colegios, reducir el consumo energético y mejorar el confort de alumnos y docentes. Entre ellos no se encuentra Mérida, que tendrá que afrontar sus mejoras con fondos propios, "o aún peor, dejarlas aplazadas", señala el PP en nota de prensa.

De esta forma, añade, el Ayuntamiento de Mérida ha decidido "quedarse al margen de una oportunidad de financiación que habría permitido acometer las inversiones más importantes para los colegios de la ciudad".

Esto supone "una actitud arrogante por parte del Partido Socialista, más centrado en confrontar siempre con la Junta que en buscar el mayor beneficio para la ciudad". Es, además, una decisión que "contradice al propio alcalde" quien demandaba recientemente, recuerda Amaro, una "mayor colaboración" por parte de la Junta y "ahora que se la prestan, deja pasar la oportunidad de más ingresos para la ciudad".

Para Amaro, se trata de "una contradicción difícil de explicar. No se puede exigir una cosa y, cuando llega la oportunidad de obtenerla, darle la espalda. Los vecinos esperan coherencia y gestión, no confrontación permanente entre administraciones".

Para los 'populares', un equipo de gobierno que actúa "bajo caprichos ideológicos y con permanente enfrentamiento a las administraciones de distinto color político, ha perdido toda confianza para continuar decidiendo sobre Mérida".

Esta decisión, a juicio del PP, supone "una oportunidad perdida para los colegios de la ciudad y para las familias emeritenses", ya que "no se entiende que un gobierno municipal que denuncia continuamente la falta de inversiones en educación renuncie a una convocatoria diseñada precisamente para mejorar las condiciones de los centros escolares. No pierde el señor alcalde. Pierde Mérida y perdemos constantemente los emeritenses", ha manifestado el portavoz de la formación.

Esta línea de ayudas, dotada con 20,7 millones de euros, contempla una financiación de hasta el 80 % de la inversión, con un máximo de 200.000 euros por solicitud, destinadas a actuaciones como la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de ventanas, la renovación de instalaciones de climatización o la implantación de energías renovables en los centros educativos.

Los populares exigen al equipo de Gobierno una explicación de por qué ha "dejado pasar un oportunidad" de financiación para Mérida que otros ayuntamientos sí han considerado prioritaria y qué alternativa ofrece ahora a los colegios de Mérida que necesitan mejoras.